“No estoy bien”: el desgarrador llanto de Kim Kardashian en el tráiler de la tercera temporada de “The Kardashians”.

La tercera temporada de “The Kardashians”, está llegando a las pantallas y parece ser que en esta oportunidad no todo está bien en la ciudad de Los Ángeles, ya que Kim Kardashian decidió mostrar el gran drama que atravesó por su separación con Kanye West.

Este reality está centrado en una de las familias más famosas del mundo, muestra la lujosa y excéntrica vida que llevan Kim, Kourtney y Khloé Kardashian, y sus hermanas Kendall y Kylie Jenner, guiadas siempre por la matriarca de la familia, la señora Kris Jenner.

The Kardashians Foto: Star+

Con fecha de estreno para el 25 de mayo, se espera expectante la nueva temporada que está por venir. En este nuevo adelanto se hace referencia a los problemas de salud por los que atravesó Khloé, también al drama existe en torno a la boda de Kourtney y por último, Kylie haciendo que sus hermanas se replanteen y tengan una conversación sobre los estándares de belleza que se han establecido en su familia.

Pero lo que más llamo la atención fue una escena en particular, donde Kim se sienta en su sillón y Khloé le pregunta si se encuentra bien, a lo que la superestrella le responde “No, no estoy bien” y entra en un angustiante llanto.

Las lágrimas de Kim Kardashian en el adelanto de la nueva temporada de su reality Foto: captura youtube

Otras de las cosas que interesó muchísimo, es el fin de la larga relación de Kim y en cómo derivó en el divorcio, lo que llevó a que se produzca una debacle virtual entre ella y su ex pareja, haciendo referencia a las veces en las que Kanye West ha hablado en público de los desacuerdos que tiene con la celebridad por la crianza de sus hijos.

El escándalo con West, fue una de las cosas que generó mayor impacto en la farándula norteamericana. En esta oportunidad, surgirán algunas tensiones entre los protagonistas.

En uno de los diálogos del tráiler se puede leer “Él ha inventado una narrativa muy loca, mientras permanecemos en silencio sobre todas las mentiras por mis hijos”, expresa Kim Kardashian por las mentiras que ha inventado el cantante.

Kim Kardashian hablando sobre Kanye West en el tráiler de la nueva temporada de su reallity Foto: captura de pantalla de youtube

¿Cuál es la relación entre las Kardashian y las Jenner?

La matriarca de la familia se casó en 1978 con Robert Kardashian (su primer marido) y con él tuvo cuatro hijos: Kourtney, Kim, Khloé y Rob. Luego de su divorcio en 1989, Kris comenzó a salir con Bruce Jenner, que actualmente conocemos como Caitlyn Jenner. En 1991 se casaron y tuvieron dos hijas: Kendall y Kylie Jenner.

Kris Jenner Foto: google

Además, la base de la riqueza de Kardashian viene gracias a su programa de televisión, Keeping Up With The Kardashian (Las Kardashian), que acaba de terminar su andadura en la cadena E!, para mudarse a Hulu y a Star, canales del gigante Disney.