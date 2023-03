En menos de 48 horas, Kim Kardashian y Kylie Jenner hicieron temblar Instagram con sus microbikinis.

Si hay una familia que ha sabido monetizar toda su vida a través de las cámaras en Hollywood, claramente es el clan Kardashian-Jenner, con la hermana mayor más famosa, Kim Kardashian y, la menor y actual empresaria de moda, Kylie Jenner, donde juntas arrasaron con el algoritmo de Instagram al posar juntar a contraluz en una puesta de sol.

Kim Kardashian no para de romper Internet.

No es novedad ni habría que esperar sorprenderse de ambas hermanas; sin embargo, para el gusto de la prensa y para el colmo de sus ‘haters’, Kim y Kylie son las celebridades más buscadas en el internet. Es más, Kylie hace pocas semanas fue sobrepasada en la cantidad de usuarios que la siguen en Instagram solo por Selena Gómez, quienes al parecer muy amigas, no lo son.

Quejas contra el nuevo Instagram. Kim Kardashian y Kylie Jenner. (Instagram)

Pero más allá de aquella debacle entre famosas de alto calibre, Kylie ha sabido seguir los pasados de su hermanastra mayor, Kim, quien saltó a la fama por haber sido la amiga y asistente de la socialité americana, Paris Hilton, y después formar su propio imperio a través de jugados videos en las redes y ser la primera persona autora de un libro sobre “selfies”.

La más joven del clan le sigue los pasos a su hermanastra mayor, y esta vez arrasaron con el algoritmo de Instagram Foto: @kimkardashian

Esta vez las dos empresarias de la familia, posaron en una foto que titularon: “Twin Souls” (almas gemelas), donde se la ve en sus vacaciones, ambas usando microbikinis en color negro. Diseño clásico y triangular en el corpiño; mientras, la tanga es cavada y colaless, donde enseñaron sus curvas más poderosas ante el ojo de la cámara.

Kim y Kyle posaron en sus vacaciones con una sexy sesión fotográfica a contraluz de una puesta de sol Foto: @kimkardashian

4 millones de likes lograron tan solo en 48 horas. Pareciera que hasta la fotografía más simple sobre unas reposeras y al borde de una piscina, Kim Kardashian y Kylie Jenner pueden convertirla en una sesión de modelaje profesional hasta monetizar los ‘likes’ de aquellos fans.

Las hermanas Kardashian-Jenner lograron en menos de 48 horas alcanzar los 4 millones de likes con su último post Foto: @kimkardashian

¿Cuál es la relación entre las Kardashian y las Jenner?

La matriarca de la familia se casó en 1978 con Robert Kardashian (su primer marido) y con él tuvo cuatro hijos: Kourtney, Kim, Khloé y Rob. Luego de su divorcio en 1989, Kris comenzó a salir con Bruce Jenner, que actualmente conocemos como Caitlyn Jenner. En 1991 se casaron y tuvieron dos hijas: Kendall y Kylie Jenner

Además, la base de la riqueza de Kardashian viene gracias a su programa de televisión, Keeping Up With The Kardashian (Las Kardashian), que acaba de terminar su andadura en la cadena E! para mudarse a Hulu y a Star, canales del gigante Disney.