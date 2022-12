Kim Kardashian posó desde una playa paradisíaca en microbikini transparente y dejo atónitos a todos sus seguidores

Kim Kardashian es una de las modelos y empresarias más reconocidas en Estados Unidos y gracias a su gran salto a la fama, hoy en día tiene su propia marca de cosméticos y accesorios para la casa, sin dejar de lado sus 7 exquisitas fragancias.

Kim Kardashian conquistó con su look. Foto: Instagram

Sin duda alguna, todo lo que la modelo lanza o usa se agota al instante. Con sus más de 330 millones de seguidores en la red social de la lupita, se posiciona como una de las mujeres con más fanáticos en el mundo digital.

Recientemente, decidió tomarse unas merecidas vacaciones y posó desde una playa paradisíaca vistiendo una microbikini de base blanca. Lo que más llamo la atención fue que al mojarse la tela del corpiño generaba un efecto de transparencia.

Kim Kardashian con el microbikini en color negro Foto: @kimkardashian

Si bien gran parte de las mujeres latinas están acostumbradas a llevar bombacha estilo colaless y tiro alto, la estadounidense rompe con esta tendencia y optó por la vedetina en su diseño.

Enamoró con su traje de baño a todos sus seguidores de Instagram Foto: instagram

La preocupación de Kim

En mayo de este año, la expareja de Kanye West lució el emblemático vestido de Marilyn Moroe, pero días antes de la MET gala surgió un imprevisto. “Había llegado a los 53 kilos y luego subí a 55 nuevamente, me estaba volviendo loca”, le confesó Kardashian a su entrenador personal.

Sin embargo, no solo fueron 2 kilos, sino que reveló: “Me lo probé y no me quedaba bien. Entonces dije: ‘Necesito tres semanas’. Tuve que perder más de siete kilos”.

Cumpleaños de Kim Kardashian.

Sin lugar a duda, fue una de las acciones más criticadas por sus fans, ya que reproduce un mensaje peligroso para millones de personas.