Kim Kardashian es una de las celebridades más famosas de Estados Unidos. La socialité forma parte de una de las familias más polémicas del mundo.

No hay día que Kim no sea noticia por algún hecho, y es que todo lo que ocurre en su vida se viraliza al instante en las redes sociales.

Kim Kardashian en la MET Gala 2019. Foto: Getty images

Ello ocurre en gran parte porque tiene una cuenta de Instagram, @kimkardashian, con más de 353 millones de seguidores, una cifra que es una locura y la posiciona en el octavo puesto de personalidades con más followers en el mundo.

Kim Kardashian y un conjunto tan simple como sensual. Foto: instagram.com/kimkardashian

En esta oportunidad, la socialité y modelo se volvió viral por un look que deslumbró a sus seguidores de Instagram.

Kim Kardashian se preparó para ir a dormir, pero antes, cautivó con un ajustado pijama. Foto: Kim Kardashian

Ya preparándose para ir a dormir, Kim posó frente al espejo de su closet con un ajustadísimo pijama rosa - muy al estilo Barbie girl -, que logró el equilibrio perfecto entre ser sensual y súper fashionista y elegante.

Con su fotografía la socialité cosechó más de 1 millón de “me gustas” y miles de comentarios de sus fans de alrededor del mundo, que no podían creer su belleza, incluso, minutos antes de dormir.

¿Cómo se hizo famosa Kim Kardashian?

Kim Kardashian comenzó a hacerse un hueco en el mundo de la fama a principios de la década de los 2000, con portadas y colecciones de fotos junto a, la también socialité, Paris Hilton.

Kardashian apareció en múltiples ocasiones en el reality The Simple Life, entre 2003 y 2007, el cual protagonizaban Hilton y Nicole Richie.

Kim Kardashian

Su fama se acrecentó a partir del 2007, año en el que estrenó junto a su familia el reality show Keeping Up with the Kardashians. Tanto Kim como sus hermanas empezaron en la pantalla pequeña con este reality a raíz de la difusión de Kim Kardashian, Superstar, una película pornográfica que había grabado en 2002 junto a su entonces pareja: el cantante Ray-J.