Se operó la cola 10 veces para parecerse a Kim Kardashian y ahora no puede caminar: “No sé cómo sigo viva”

Sin dudas, las redes sociales son una de las herramientas más extraordinarias para acceder a todo tipo de información pero en los últimos años, el internet se convirtió en la clave para la creación y viralización de innumerables tendencias. Entre ellas, las cirugías excesivas en base a la imagen de cientos de famosos.

La modelo confesó que tiene una adicción a las cirugías y esto le provocó un grave problema de salud / Foto: Instagram Foto: Jennifer Pamplona

Así, Jennifer Pamplona, una brasileña de 30 años y ex modelo de Versace se volvió en uno de los tópicos entre los internautas debido a que es adicta a las cirugías estéticas. La mujer aseguró que hace casi 13 años se somete a operaciones para “ser la mujer con más curvas del mundo”, pero una de las últimas cirugías generó preocupaciones en su salud.

Las graves consecuencias de las cirugías a las que se sometió

Jennifer gastó 800 mil euros en cirugías entre las cuales se sometió a más de 10 rellenos de glúteos que actualmente le dificultan poder caminar con normalidad.

La modelo sufre de dolores en una de sus piernas debido a las reiteradas cirugías a las que se sometió en los últimos 13 años / Foto: Instagram Foto: Jennifer Pamplona

“En serio no sé cómo estoy viva. Me puse en situaciones peligrosas más de 30 veces y casi muero por diferentes cosas”, reveló Pamplona en diálogo con el diario británico, The Sun.

Por otro lado, la mujer se extrajo cuatro costillas además de realizarse una rinoplastia, liposucción y operarse tres veces el busto. “Quería tener un trasero más grande que el de Kim Kardashian”, afirmó la modelo para luego aclarar que ahora su vida es “un infierno”.

La modelo se sometió a innumerables cirugías a lo largo de los últimos 13 años y sufre de graves consecuencias por ello. / Foto: Instagram Foto: Jennifer Pamplona

Esto se debe a que las operaciones en su cola causaron que la circulación sanguínea no funcione como debe, por lo que ahora sufre fuertes dolores en una de sus piernas. Al consultar al respecto con especialistas, la joven aseguró que deberá tomar analgésicos por el resto de su vida.