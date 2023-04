Kim Kardashian posó con una microbikini nude frente al espejo y explotaron los likes

Kim Kardashian es una de las modelos más reconocidas de la escena internacional de la moda, con el tiempo se ha convertido en un ícono para muchos jóvenes que siguen el estilo y las tendencias que ella propone día a día en sus redes sociales. La influencer posee en Instagram 353 millones de seguidores que esperan ver sus mejores looks y aprender de ellos.

Esta vez, la top model volvió a la carga con una imagen suya frente al espejo de un baño: allí se la ve posando con una microbikini en color nude de su marca Skims que resalta su figura, particularmente su abdomen liso y sus piernas trabajadas.

Kim Kardashian posó con una microbikini de su marca. Foto: Instagram

Kim recibió por esta publicación más de 1 millón de likes en menos de 4 horas, y un sinfín de comentarios. En el posteo, la hermana de Kylie y Kendall Jenner escribió: “Solo me pruebo Skims, nado y rezo para que no llueva para siempre en Los Ángeles”.

Cuál es la relación entre las Kardashian y las Jenner

La matriarca de la familia se casó en 1978 con Robert Kardashian (su primer marido) y con él tuvo cuatro hijos: Kourtney, Kim, Khloé y Rob. Luego de su divorcio en 1989, Kris comenzó a salir con Bruce Jenner, que actualmente conocemos como Caitlyn Jenner. En 1991 se casaron y tuvieron dos hijas: Kendall y Kylie Jenner.

Modelaron en unas microbikinis infartantes que le prendieron fueron al verano Foto: Archivo Web

Además, la base de la riqueza de Kardashian viene gracias a su programa de televisión, Keeping Up With The Kardashian (Las Kardashian), que acaba de terminar su andadura en la cadena E! para mudarse a Hulu y a Star, canales del gigante Disney.