Kim Kardashian posó en microbikini y bajo la ducha: “Buscando el alma”

Kim Kardashian es sin dudas una de las mujeres más reconocidas en el mundo entero. La socialité desde que alcanzó la fama supo capitalizar su fama en una serie de emprendimientos empresariales, incluyendo líneas de moda, perfumes, libros, aplicaciones móviles y otras empresas.

Pero además, su éxito también se traslada a las redes sociales, donde día a día Kim comparte con sus más de 347 millones de fanáticos su mejor contenido.

Kim Kardashian Foto: Instagram

En esta ocasión, se trató de una producción fotográfica en la que se la puede ver posando con una microbikini negra bajo la ducha y en distintas partes de una casa. “Buscando el alma”, escribió en el epígrafe de la publicación que rápidamente consiguió millones de likes y miles de comentarios.

Cómo se hizo famosa Kim Kardashian

Kim Kardashian se hizo famosa inicialmente en 2007 después de que se filtrara un video sexual que ella había filmado con su entonces novio, el cantante Ray J. A raíz de la controversia que rodeó a este video, Kim ganó una gran cantidad de atención de los medios de comunicación y se convirtió en un tema recurrente en los tabloides y programas de televisión.

Aprovechando su repentina fama, Kim Kardashian lanzó su propio reality show, “Keeping Up with the Kardashians”, que se estrenó en E! en octubre de 2007. El programa se centraba en la vida de Kim y su familia, y se convirtió en un éxito instantáneo, generando múltiples spin-offs y convirtiendo a los Kardashian en una de las familias más famosas y reconocidas del mundo del entretenimiento.