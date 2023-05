El video viral de Chris Pratt bailando que es furor en TikTok

El actor de Marvel Studios, Chris Pratt, protagonizó un video que se hizo viral en TikTok, donde baila y canta al ritmo de las canciones de las películas que protagonizó. Con el pie de video “Cant wait to hear vol. 3 this Friday. who´s going?, junto al sonido original de Marvel Entreteniment, se puede ver a Pratt danzando al son del ranking de las doce canciones más escuchadas de Guardianes de la Galaxia.

Con 1.2 millones de “me gusta” y casi 6 mil comentarios, el TikTok se volvió viral a los pocos minutos de ser publicado por la mismísima cuenta de Marvel Studios.

Chris Pratt Foto: web

Chris Pratt comió dulce de leche, se puso la camiseta argentina, dijo la frase de Messi: “Andá pa’ allá bobo”

En una entrevista promocional de Guardianes de la Galaxia 3 que realizó el actor de Marvel, aceptó regalos argentinos y mostró su cariño por la selección de fútbol de nuestro país.

Rápidamente, se viralizó en redes sociales un video de Chris Pratt, disfrutando de un pote de dulce de leche, con la casaca de la albiceleste y hasta se animó a decir la famosa frase de Lionel Messi después de vencer a Países Bajos en cuartos de final del Mundial de Qatar.

Luego de probar el dulce de leche dijo: “Estoy tan emocionado. Me lo voy a comer todo”, manifestó antes de meter una cuchara. Tras sacar la primera cucharada, olió y después probó: “Es tan bueno”.