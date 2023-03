La vez que Chris Pratt se declaró fan del dulce de leche argentino: su reacción al probarlo

Si habría que definir a la Argentina por un sabor quzás habría una disputa entre el asado, el mate o el dulce de leche. Pero si la respuesta dependería de Chris Pratt sin dudas se queda con este útimo.

Este postre es tan característico de la cultura nacional que suma adeptos en todo el territorio nacional y también en el exterior. Tanto es así que muchos extranjeros se deleitan por su irresistible cremosidad y gusto acaramelado. Tal fue el caso del actor de “Avengers: Infinity War” que se declaró fan.

Chris Pratt, hicha de la Selección

El artista de Hollywood probó por primera vez esta crema en 2018 en medio de las promociones por el lanzamiento entonces de la película de Marvel. Quien supo interpretar a Star-Lord se animó al desafío de “sabores argentinos” y fue cuando no pudo parar de comer dulce de leche tras el primer bocado.

“Voy a probar dulce de leche argentino. Nunca probé esto antes”, declaró el actor. Y al sentir su gusto exclamó: “¡Guau! Esto es muy bueno. Esto no puede ser saludable porque es demasiado sabroso. ¡Dios mío!” y hasta pidió quedarse con el frasco entero. “Esto es mío, no lo voy a devolver. Me encanta. Esto es lo mejor que he comido en todo el día”, confesó.

La reacción de los fanáticos

Si bien el clip data de hace unos años volvió a hacerse viral gracias a su publicación en Twitter donde los usuarios lo hicieron recircular. Fue publicado por la cuenta Marcas Argentinas con la descripción: “Seguimos conquistando el mundo, cucharada a cucharada” y obtuvo cerca de 68 mil reproducciones.

Al ver a la estrella de Hollywood, los internautas reaccionaron. “Me gusta como dice ‘dolche de leche’”, “¡Un capo!”, “Bienvenido al team, ¡Chris!” y “Obvio... y no le den alfajores entonces... jajajaajja”, fue algunos de los comentarios de los fans.