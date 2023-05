Guardianes de la Galaxia 3: cuántas escenas post-créditos tiene la película.

Guardianes de la Galaxia vol.3 ya está disponible en los cines. La tropa separará sus caminos momentáneamente por el desenlace de la trilogía. Estará latente la despedida de algunos de los personajes más queridos de la compañía y también de su director, James Gunn, es su último proyecto con Marvel porque firmó como copresidente de DC Studios.

En algunas películas no hay escenas post créditos, pero en el Universo Marvel es tradición que en los últimos filme se cuente con este tipo de secuencias. Incluso el propio Gunn lo había confirmado algunos días atrás en sus redes sociales: “No hay una escena post créditos. Hay dos”.

En Guardianes de la Galaxia vol.2 la cual fue estrenada en 2017, llegó a haber hasta cinco escenas luego de los créditos, tres en clave cómica y dos más explicativas y que conectaban con otras historias.

Estrena en cines "Guardianes de la galaxia 3". (Captura)

Cuántas escensas post-créditos hay en la película y qué es lo que pasa en ellas

En este estreno del Vol.3, la primera escena post crédito se centra en el regreso de Star Lord a la Tierra para quedarse a vivir con su abuelo. Se ve claramente que sostiene un diario que tiene como título “Abducción alienígena: Kevin Bacon lo revela todo”, haciendo referencia al último especial de Navidad.

Durante la segunda escena ya se lograron ver todos los reconocimientos al resto del equipo de Disney y Marvel, se aprecia al nuevo equipo de los “Guardianes de la Galaxia”, quienes serán: Rocket Raccoon y Groot.

Pero se le suman nuevos integrantes como Kraglin, Adam Warlock, Phyla-Vell y Cosmo. En ese preciso momento, los personajes empiezan a debatir sobre sus canciones favoritas, pero Rocket pone la melodía “Come And Get Your Love” de Redbone, con la cual comenzó la saga hace algunos años.

La curiosidad que dejó a todos helados después del filme

Aunque no es una escena post crédito, la última imagen que aparece en la pantalla es “El Legendario Star-Lord regresará”, por lo que dejan la puerta abierta a la posibilidad de un regreso en el futuro... (a pesar de que el director había declarado que sería la última).