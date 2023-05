Así luce el elenco de Cuenta conmigo a más de 35 años de su estreno

Corría el año 1986 cuando Cuenta conmigo conmovería a toda una generación, no solo en Estados Unidos, sino, en el mundo.

La película dirigida por Rob Reiner, enseña a cuatro niños de alrededor de 10 años, que al enterarse de la desaparición de un viejo amigo y la recompensa a quien encuentre su cadáver, emprenden un viaje con el que no solo explorarán el pueblo en Oregon en el que viven, sino, también, la amistad.

Cuenta conmigo Foto: Rob Reiner

La cinta tuvo en sus papeles principales a Wil Wheaton como “Gordie Lachance”, River Phoenix como “Chris Chambers”, Corey Feldman en el papel de “Teddy Duchamp” y Jerry O’Connell en el de “Vern Tessio”.

¿Cómo luce hoy el elenco de Cuenta conmigo?

Will Wheaton interpreta a “Gordi Lachance” en Cuenta conmigo, un niño que sufre la indiferencia de sus padres tras la muerte de su hermano mayor, Denny, en un accidente vial.

Wil Wheaton a sus 50 años. Foto: web

Luego de la película que lo llevó a la fama, Will interpretó a “Wesley Crusher” en la serie de televisión Star Trek: The Next Generation, al adolescente “Joey Trotta” en Toy Soldiers, y participó en ocasiones en la serie The Big Bang Theory interpretándose a sí mismo, entre otras. Actualmente tiene 50 años y está casado desde 1999 con Anne Prince, con quien tiene dos hijos, Nolan y Ryan.

LOS ANGELES, CA - 1988: Actor River Phoenix (1970 - 1993), star of "Stand By Me," playfully poses during a 1988 Los Angeles, California, photo portrait session. Phoenix, a rising young film star, tragically died in 1993 outside a Sunset Strip nightclub of a drug overdose. (Photo by George Rose/Getty Images) Foto: George Rose

River Phoenix es “Chris Chambers” en la mencionada cinta, la cual le permitió trabajar dentro de la industria en películas como Running on Empty de 1988, por la que recibió nominaciones a los Oscar y los Golden Globe, e Indiana Jones y la última cruzada en 1989. Phoenix, hermano de Joaquín, era considerado una de las mayores promesas del cine hollywoodense, pero falleció en 1993 por intoxicación aguda múltiple por drogas, entre las cuales se encontraban la cocaína y la morfina.

Corey Feldman a sus 51 años. Foto: Súper Festivales de Ft. Lauderdale, EE. UU

Corey Feldman interpreta a “Teddy Duchamp” en la película, un chico que sufrió abusos físicos por parte de su padre. En la actualidad, Feldman tiene 51 años y cuenta con una amplia filmografía que se extiende desde 1979 hasta el 2020. Entre sus múltiples papeles se destacan los de las cintas Los Goonies, Jóvenes ocultos, Gremlins y No matarás… al vecino.

Jerry O’Connell a sus 49 años. Foto: Angela George

Por último, el reparto principal de Cuenta conmigo lo completa Jerry O’Connell en el papel de “Vern Tessio”, un niño con problemas de sobrepeso. En el presente el actor tiene 49 años, se encuentra felizmente casado desde el 2007 y tiene gemelas, Dolly Rebecca Rose y Charlie Tamara Tulip. Su carrera actoral se extiende hasta el 2020, y sus principales películas son Tomcats, Kangaroo Jack, Man About Town y Piranha 3D, además de las series Sliders y Crossing Jordan.