Emma Watson cumple 33 años: así luce la pequeña Hermione Granger de Harry Potter

Emma Watson está de cumpleaños. La actriz que alcanzó la fama mundial con Harry Potter y la piedra filosofal, cumple 33 años este 15 de abril.

Con su “Hermione Granger”, Emma de tan solo 11 años comenzaría a dar vida a uno de los personajes más entrañables de la saga de J. K. Rowling, y uno de los más amados por los fanáticos del género fantasía.

Emma Watson en Harry Potter y la piedra filosofal. Foto: J. K. Rowling

Su carrera actoral no se detuvo con el final de Harry Potter, sino que, fue parte de la película My Week with Marilyn, lanzada en noviembre del 2011, donde cautivó nuevamente con su talento para la actuación.

Harry Potter

Luego del film sobre la vida de Marilyn Monroe, la actriz actuó en 9 producciones cinematográficas, por las que recibió nominaciones y premios entre los que se destacan los MTV Movie Awards y People’s Choice Awards.

Emma Watson en Mi semana con Marilyn. Foto: LAURENCE CENDROWICZ

Paralelamente a su carrera actoral, Emma se desarrolló como modelo. Debutó en el 2009 como el rostro de la campaña de otoño/invierno de Burberry. Su fama en las pasarelas la llevaría a, en el 2020, ser nombrada como la miembro más joven de la junta directiva de Kering, propietario de varias marcas de moda como Gucci e Yves Saint Laurent.

Emma Watson en la campaña otoño/invierno de Burberry. Foto: Burberry

¿Cómo luce Emma Watson a sus 33 años?

Nacida el 15 de abril de 1990 en París, Francia, Emma Watson tiene 33 años. Desde el 2022 se encuentra en pareja con Brandon Green, hijo del exdueño de Topshop, y está mayormente enfocada a su carrera como modelo y figura de la exclusiva firma de diseño Prada.

Emma Watson en los últimos premios BAFTA. Foto: Vogue

Tiene una cuenta de Instagram, @emmawatson, con 69.5 millones de seguidores con quienes comparte sus campañas de modelaje.

Emma Watson es la cara de una nueva fragancia de Prada. Foto: @prada

