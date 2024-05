Andrea Rincón confesó que padece un trastorno mental: ¿cómo se enteró del diagnóstico?

Andrea Rincón hizo una aparición en el programa de Verónica Lozano en Telefe, donde compartió detalles íntimos y dolorosos sobre su vida personal. Reveló que enfrenta un trastorno mental y explicó los esfuerzos que realiza para mejorar día a día su salud integral.

“Hoy estoy pudiendo vivir una vida normal. Mucha gente piensa que mi problema fue el consumo (de drogas), pero en realidad mi problema venía desde la infancia. Siento que todos podemos cambiar, que todos podemos tener una vida distinta”, comenzó la invitada a Cortá por Lozano.

“Lo que me pasaba a mí era que no me gustaba el mundo, no me gustaba y tuve repetidos intentos de suicidios desde muy chiquita. Cuando empecé a entender que había una salida, cambié, empecé a motivarme y a dar charlas motivacionales”, sumó Andrea.

Y agregó: “Algo cambió en mí, empecé a darme cuenta que ahí estaba la verdad. Cambié cuando empecé a dar, a entender que al mundo uno solo no lo va a cambiar. Empecé a sentirme bien, satisfecha. Estaba haciendo algo para cambiar a ese mundo”.

Qué trastorno mental padece Andrea Rincón

“Ahora estoy haciendo algo, vengo produciendo cosas de hace rato. Acá (por Telefe) viene a presentar un cortometraje que hice sobre el bullying. A ese cortometraje lo hice con mi terapeuta. En la primer internación psiquiátrica que tuve, porque tuve muchas, conocí a esta terapeuta”, sostuvo Andrea, ex participante de Masterchef Argentina.

“Laburamos mucho para la evolución y ella fue la que me detectó el trastorno límite de personalidad. Me hizo tratamientos y la tuve que remar en la arena y en dulce de leche. Por eso fui adquiriendo un montón de herramientas, que me fueron facilitando vivir”, cerró Rincón, súper sincera. Cabe recordar que hace unos meses, Andrea confirmó su separación de Mauricio Corrado con quien se había comprometido y estaba planeando su casamiento.