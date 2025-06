Andrea Rincón habló de su trastorno límite de la personalidad y reveló cuál fue el peor episodio que le tocó vivir: “A los 4 años...”

Andrea Rincón no teme mostrar su costado más humano. Con la sinceridad que la caracteriza, volvió a hablar de su historia de vida y de los desafíos que enfrenta a diario. En una reciente entrevista, abrió su corazón y dejó un mensaje esperanzador para quienes atraviesan situaciones similares.

La actriz, diagnosticada en 2015 con trastorno límite de la personalidad (TLP), contó cómo vive hoy su proceso de sanación. Además, presentó su nuevo proyecto en televisión, que busca abrir espacios de diálogo sobre la salud mental.

Andrea Rincón debutó con su programa. Foto: captura pantalla.

El proyecto laboral de Andrea Rincón

Con todo respeto es el nuevo programa que Andrea conduce en Canal 9. Allí, junto a invitados y expertos, aborda temas vinculados al bienestar emocional. “La verdad es que para mí todo lo que está sucediendo es muy emocionante. El otro día veía los carteles del programa en la calle y me largué a llorar. Trabajé mucho. Lo dirigí, lo escribí, edité ocho horas por día”, relató.

Rincón impactó con su look.

El ciclo nació a partir de un cortometraje que realizó junto a su terapeuta Gloria Luna. Titulado “Bullying”, el material generó un fuerte impacto y fue presentado en escuelas, cárceles e institutos. “Ayudar a sanar. Que quien esté mirando pueda tomar algo, una herramienta, una frase, lo que sea. No pretendemos salvar a nadie, pero sí tocar el corazón”, explicó Andrea sobre el propósito del programa.

Qué es el trastorno límite de la personalidad, el diagnóstico de Andrea Rincón

El TLP es una condición que afecta la manera en que una persona se percibe a sí misma, a los demás y cómo se vincula con el entorno. Se manifiesta a través de emociones intensas, miedos al abandono y dificultades en las relaciones interpersonales. “Mucha gente tiene ese trastorno y no lo sabe”, afirmó Andrea.

Durante la charla, remarcó que no utiliza el diagnóstico como excusa. “Yo no me voy a justificar. Si tengo que pedir disculpas, voy a pedir disculpas, porque a veces tenés un exabrupto”, aseguró.

Además, recordó que sus problemas comenzaron en la infancia. “Lo que me pasaba a mí era que no me gustaba el mundo”, confesó. En el podcast “Cero Miligramos” de Santiago Talledo, también habló sobre las autolesiones que sufrió desde pequeña. “A los cuatro años fue la primera vez que me corté los brazos”, relató con crudeza.

La famosa sorprendió con un estilo sobrio y elegante.

Hoy, Andrea Rincón transita un camino de sanación y crecimiento. “Estoy pudiendo vivir una vida normal”, compartió. Con su valentía y compromiso, se convierte en una voz imprescindible para visibilizar la importancia de cuidar la salud mental.