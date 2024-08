Santi Talledo reveló el contrato que firmó con su novio para tener una relación abierta y a distancia

Santiago Talledo, es un reconocido actor que participó de proyectos como Patito Feo y Argentina, tierra de amor y venganza. Pero además de su lado actoral, también tiene grandes habilidades para el canto y forma parte del equipo de Nadie dice nada, el programa de Luzu TV, que es uno de los más importantes de la industria del streaming y es conducido por Nico Occhiato.

Actualmente, Talledo estuvo como invitado en Ángel Responde, el programa de Bondi Live, conducido por Ángel de Brito. Allí, el actor contó que mantiene una relación abierta con su pareja, el actor español Toni Gelabert.

Los actores están juntos hace más de 2 años. Foto: Instagram

Cómo es el contrato que tiene Santi Talledo con su novio

Los actores, Talledo y Gelabert, se conocieron durante las grabaciones de Argentina, tierra de amor y venganza 2 y, tras un breve impasse, decidieron continuar su noviazgo bajo términos poco convencionales para asegurar que su relación a distancia funcione.

La distancia es un factor crucial en la relación de Santi y Toni, ya que mientras Talledo reside en Buenos Aires, Gelabert vive en Mallorca, España. Para manejar los desafíos que esto conlleva, decidieron establecer reglas claras y firmar un contrato, inspirado en un modelo propuesto por una psicóloga sexóloga española.

Durante una entrevista en el programa de Ángel, Santi explicó: “Cuando estás a distancia hay reglas... Quizás cuando estamos lejos se puede permitir algo, pero cuando estamos juntos no. Es una cuestión igual porque estamos mucho tiempo separados también”. Este contrato les permite a ambos tener la libertad necesaria mientras están separados, pero establece límites cuando están juntos en la misma ciudad.

Santi y su novio se conocieron grabando "Argentina, tierra de amor y venganza 2". Foto: Instagram

Talledo destacó la importancia de este contrato para su relación: “Ahí te das cuenta de lo que a tu pareja le jode o no”, y agregó que las reglas les han ayudado a mantener una relación saludable y respetuosa. Según explicó, mientras están en la misma ciudad, no pueden estar con otras personas, y él prefiere no enterarse de lo que sucede cuando están lejos. “Está buenísimo”, aseguró.

La pareja mantiene una relación a distancia. Foto: Instagram

El proyecto personal de Santi Talledo en su lucha por la salud mental

Desde hace tiempo que Santi cuenta que está medicado para mantener una vida dentro de lo normal. Luego de alcanzar la fama con Patito Feo, Talledo enfrentó serios problemas de salud mental, incluyendo ansiedad, depresión, ataques de pánico, fobias y anorexia nerviosa. Por eso, decidió crear un proyecto personal, “Cero Miligramos”, un podcast donde habla sobre diferentes temas que tienen que ver con la salud mental.

"Cero Miligramos", el podcast de Santiago Talledo. Foto: Instagram

Recientemente, su podcast “Cero Miligramos” fue declarado de interés para la comunicación social por la Legislatura porteña debido a su valiosa contribución al diálogo sobre la salud mental. “Me emociona mucho que se estén dando a conocer más las problemáticas de salud mental”, comentó Talledo al recibir el reconocimiento.

El podcast de Santi Talledo fue declarado de interés por la Legislatura porteña. Foto: Instagram

Además del podcast, “Cero Miligramos” se está desarrollando como una serie y un libro, lo que marca un camino en la carrera de Talledo enfocado en generar conciencia y romper tabúes sobre la salud mental. “Sigo medicado hasta el día de hoy, pero también hablo para romper un poco con el tabú que tiene la sociedad con la medicación, con los psiquiatras”, concluyó el actor.