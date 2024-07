El fuerte descargo de Flor Vigna tras la burla de Momi Giardina en Luzu TV: “Quiere que me vaya mal”

Flor Vigna es una artista argentina de 30 años, que en 2021, decidió comenzar a ser cantante y lanzar sus propias canciones. Pero no por eso, relegó su labor de bailarina y actriz, y lo continúa usando en sus videoclips. Gracias a su carrera de 10 años, tiene un grupo de fans que la apoyan en todos sus proyectos.

Flor Vigna y su carrera musical Foto: Instagram

Durante sus primeros tres años de carrera como cantante, Flor Vigna recibió múltiples críticas, pero el pasado 11 de julio se sorprendió, ya que se filtró que Momi Giardina se había burlado de su manera de cantar por historias de mejores amigos en Instagram, y sin querer, lo pasaron en vivo en “Nadie dice nada”, de Luzu TV.

Momi Giardina, la conductora de "Nadie dice nada", y su crítica hacia Flor Vigna

Flor Vigna hizo silencio respecto al tema en sus redes sociales, hasta el miércoles 17 de julio, que en contexto de su nuevo lanzamiento “Valiente”, le habría tirado una indirecta a Momi.

“Quién te burla, te está invitando a una charla con tu autoestima y con vos mismo”, y luego Vigna explicó que frente a eso hay dos opciones: “Retroceder y ser cobarde creyendo más en un otro que en vos mismo, o avanzar y ser ‘Valiente’ creyendo en quien sos. En tu capacidad y auto-promesa de mejorar hasta cumplir eso por lo que te estás jugando”.

Flor Vigna le tiró una indirecta a Momi Giardina e hizo un fuerte descargo Foto: Captura de Instagram

Y finalizó con un mensaje contundente: “Quien te halaga de frente, y por detrás hace lo imposible para que te vaya mal, te ayuda y te vuelve más fuerte”.

Qué dice “Valiente”, la nueva canción de Flor Vigna

“Hoy elijo responder a todo lo malo con esta canción”, escribió Flor Vigna y dejo el link de “Valiente”, su nuevo lanzamiento. Se trata de un tema lento y triste, y en febrero había mostrado un adelanto, y se puedo estrenar el miércoles 17 de julio. “Últimamente, me pasaron muchas cosas, algunas que saben y otras, que me cuestan aún más, me las guardé para mi familia. Escribí este tema para los que tocamos fondo y queremos salir como sea”, relató Flor.

“A veces la vida se pone injusta, todos tenemos una herida que nos frustra. Siento, creo que yo puedo ser valiente y contestarme esta pregunta. ¿Cuánto tiempo pierdo con lo que me asusta? No aparece lo que quieres si no buscas. Siento, creo que yo puedo ser valiente desde cero. Todo empieza por mi hoy”, es la primera parte de “Valiente”.

“Ser esclava del recuerdo no me gusta, dejo atrás todos los males en esta canción”, es la frase de la resurrección para Vigna.