¡Lo liquidó! Flor Vigna reveló la verdad de su separación de Luciano Castro

Flor Vigna es una de las personalidades más multifacéticas de la farándula argentina. Teniendo en cuenta que con 30 años mostró sus dotes artísticos en el baile, la actuación, el canto, la acrobacia, entre otros, los cuales la llevaron a ser una celebridad muy popular en el país.

El éxito de Flor Vigna en la farándula argentina

Flor Vigna había comenzado una relación con Luciano Castro, el actor de 49 años y casi 20 años mayor que ella, a principios de 2021. Pero casi tres años más tarde, en febrero de 2024, anunciaron su separación. Al poco tiempo, Castro confirmó su romance con Griselda Siciliani.

Por lo cual, comenzaron los rumores de Castro le había sido infiel a Vigna, y además, surgieron contradicciones con Sabrina Rojas, la expareja del actor y madre de sus hijos. Después de muchas idas y vueltas, y de diferentes versiones, Flor lanzó una frase letal.

Luciano Castro y Flor Vigna durante su relación Foto: Tv Net

En esta oportunidad, Flor Vigna hizo el trend de TikTok de la canción “Soltero” de Elaggume, Ecko, Omar Varela. “Por tu culpa me separé y ahora hago que vos te separes. No me bailes así, vas a hacer que se me pa… Tímida, le gusta que la encaren, y los turros que la llevan y la traen. ¿Y hoy qué sale? Hoy es noche de estar soltero”, dice la canción que bailó Flor.

La frase letal de Flor Vigna para Luciano Castro, a cinco meses de su separación

En dicho video de TikTok de Flor Vigna, un usuario le comentó: “Es un bombón. Yo me pregunto… no se entiende que el otro la haya dejado si ella es hermosa, más linda. Porque mira que hay escrache, pero ella es linda, buena onda, lindas vibras, Me cayó de 10″.

Frente a este comentario, Flor lanzó una frase letal para su expareja: “Lo dejé yo por hijo de pu**”, junto a un emoji de corazón. De todas maneras, al día siguiente, la cantante decidió eliminar el video de TikTok.