¿Por Luciano Castro? El insólito motivo por el cual Sabrina Rojas llegó tarde a su programa

Sabrina Rojas y Luciano Castro son una de las exparejas más destacadas en la industria. Tras culminar su relación en 2021, los actores han estado en el ojo de la polémica por sus disputas y polémicas en las que Flor Vigna estuvo involucrada.

“Tuvo un montón que ver. Había una intención muy grande para que eso suceda. Hubo muchos actos que fueron feos y eso terminó un poquito influenciado”, detalló Flor Vigna sobre la implicancia de la actriz en su ruptura.

Ahora bien, pasado casi tres años de su ruptura, la pareja sigue dando de qué hablar. Este 27 de junio, Sabrina Rojas llegó tarde a su programa por “culpa” de Luciano Castro.

El percance que involucra a Luciano Castro

A las 23 horas, Augusto “Tartu” Tartúfoli comenzó la conducción en “Pasó en América” sin la presencia de su compañera. Allí, Tartúfoli comenzó a preguntar por Rojas.

“Estoy solo. ¿Dónde está Sabrina Rojas?”, dijo Tartu ante la extraña ausencia de la modelo.

En ese momento, Sabrina Rojas apareció “encerrada” en la casa de Luciano Castro. Ahí, aseguró que se había quedado allí tras una problemática con una llave.

“¡No puedo creer que por probar la llave nueva se trabe la vieja!”, expresó la modelo mientras su compañero se encontraba solo como conductor del programa.

Sabrina Rojas

Tras este panorama, Tartúfoli tomó con humor el percance de Rojas y expresó que la modelo vivía a una hora del estudio. “¡Y rompió la manija! (...) Vamos en vivo y, encima, es una chica Panamericana, vive a una hora”, expresó el periodista.

Finalmente, el conductor sentenció qué había ocurrido con Sabrina Rojas: probó una copia de llave mientras tenía la puerta cerrada. Al no funcionar, se quedó encerrada.

Sabrina Rojas y un picante palito para Siciliani. (Captura "Socios del espectáculo")

“Sabrina mandó a hacer la copia de una llave y cometió el error de probarla con la puerta cerrada. ¡Se prueba con la puerta abierta!”, exclamó el conductor.

Cómo fue el accidente según Sabrina Rojas

Momento después de material en vivo, Sabrina Rojas apareció en el estudio con una campera negra, musculosa informal, pantalón amplio y un enorme bolso en su hombro. Allí, relató su gran travesía para lograr cumplir con el programa.

“Me acaban de cobrar una fortuna para salir de mi casa. Me acaban de cobrar 50 luquitas… Pero el cerrajero, un amor, porque todavía no se lo pagué. Después le hago la transferencia (...) Ay, ¡estoy hecha una bruja! Me voy a poner digna y les explico. ¿O sigo así? Me convertí en calabaza. Yo había traído un vestido devino”, destacó la modelo.