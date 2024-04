Andrea Rincón confirmó su separación y reveló los motivos: “Me costó mucho”

Hace un tiempo que Andrea Rincón dejaba misteriosos mensajes en sus redes sociales. Además de que ya no subí publicaciones junto a Mauricio Corrado con quien se había comprometido y estaban planeando su casamiento. En más de una ocasión, la famosa se mostró muy enamorada de su pareja. Sin embargo, ahora contó la verdad de la relación.

Uno de los detalles que llamaron la atención es que Andrea Rincón festejó su cumpleaños y en las imágenes del festejo no aparece su pareja. Por lo que comenzaron los rumores de que se habían separado, pero que ninguno de los dos salió a aclarar.

Andrea Rincón habló de su relación con Mauricio Corrado

La actriz brindó una entrevista para Mundo Flowers por Argentínisima Satelital y fue allí que reveló que está soltera. “Estoy sola, estoy bien. Me costó. Me costó mucho porque tuve muchas idas y vueltas por unas cuestiones de que traté de remontar una relación hasta el final”, expresó Andrea.

Andrea Rincón y Mauricio Collado separados: los motivos

“Él sabe absolutamente toda la cuestión, y la traté de remontar hasta el final. No voy a contar los pormenores ni absolutamente nada de la intimidad para respetar a la persona, pero bueno, le puse todo”, agregó Andrea confirmando el fin de su relación con Mauricio Corrado.

Luego habló del duelo de la relación y la suma de difíciles momentos que vivió: “Creo que también me merezco una posibilidad de poder volver. Viste que las mujeres van haciendo el duelo durante la relación. Tuve un año muy difícil con respecto a esta relación y con respecto a varias cosas que me sucedieron con muchos afectos que me hicieron aprender muchas cosas que tenían que ver con otras que no tenían resueltas en mi vida. Creo que fue un año de mucho aprendizaje y mucha evolución”.