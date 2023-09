El beso entre Bad Bunny y Gael García Bernal en la película Cassandro que generó revuelo

El cantante puertorriqueño Bad Bunny ha vuelto a ser noticia. Esta vez, el referente del reggaetón causó revuelo por su participación en la película Cassandro, protagonizada por Gael García Bernal. Ambos actores se volvieron tendencia en las redes sociales tras un adelanto del film inspirado en el exótico luchador mexicano.

Esta no es la primera vez que Bad Bunny decide incursionar en la actuación. Benito Antonio Martínez Ocasio, hizo su debut en el cine junto a Brad Pitt en la comedia de acción Bullet Train, y también participó en la serie Narcos: México. Además, iba a protagonizar El Muerto, un spin-off del Universo Spider-Man pero, finalmente, ha sido descartado por Sony Pictures.

Sin embargo, San Benito no desistió de seguir explorando esa faceta al margen de su exitosa carrera como cantante y ya ha dado de qué hablar. El cantante causó revuelo antes del estreno oficial de su nuevo film: Cassandro, biopic protagonizado por Gael García Bernal sobre el luchador exótico gay en el que tiene un pequeño papel.

Prime Video lanzó un nuevo clip en forma de adelanto de este proyecto. En la escena puede verse un acercamiento íntimo entre Cassandro, el luchador mexicano interpretado por Gael García Bernal, y Felipe, el personaje de Bad Bunny, un muchacho con novia que siente una clara atracción por el protagonista pero no se atreve a dar el paso definitivo.

El beso entre Gael García Bernal y Bad Bunny no pasó desapercibido entre los usuarios de las redes sociales. Este pequeño fragmento del encuentro generó grandes expectativas por ver qué sucede entre estos protagonistas. Ya que el apasionado encuentro no va más allá porque el personaje de Benito no está preparado y le pone un freno al mexicano.

Sinopsis de Cassandro, la película protagonizada por Gael García Bernal

Dirigida por Roger Ross Williams, esta película cuenta la historia de Saúl Armendáriz, que salta a la fama mundial después de crear el personaje de Cassandro, luchador exótico que pasó a ser conocido como el Liberace de la Lucha Libre. Su éxito pionero le dio la vuelta al tradicionalmente masculino mundo de este deporte y cambió su vida por completo.

Entre los miembros del reparto encontramos al cantante Bad Bunny (Benito Martínez). El músico apuesta nuevamente por la actuación y en este nuevo proyecto interpreta a Felipe, un traficante de drogas que trabaja con el promotor de Cassandro y que podría convertirse en su interés romántico en la película.

La película obtuvo una muy cálida acogida a comienzos de este año a su paso por el Festival de Sundance y actualmente cuenta con un 95% de críticas positivas en Rotten Tomatoes, aplaudiendo unánimemente la interpretación de García Bernal. Según trascendió, Cassandro estará disponible en Prime Video a partir del 22 de septiembre.