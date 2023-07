Bad Bunny, Karol G, Justin Bieber y más artistas fueron acusados de plagio por la misma canción

Bad Bunny, el carismático cantante puertorriqueño, ha alcanzado la cima del éxito en la industria musical con su estilo único y provocador. Su ascendente carrera en el reggaetón ha transformado la música urbana y lo ha convertido en una de las figuras más influyentes del género. Sin embargo, ahora fue acusado de plagio junto a otros artistas como Karol G, Justin Bieber y Rosalía, y se encuentra en plena batalla legal.

El éxito mundial de Bad Bunny y su impacto en la música urbana hacen que este caso tenga importantes repercusiones en industria y la forma en que se manejan los derechos de autor en la era digital. El artista puertirriqueño y varios de sus colegas fueron acusados de plagio y enfrentan una demanda legal.

Con letras audaces y ritmos contagiosos, Bad Bunny ha enamorado a audiencias de todo el mundo. Su música transmite mensajes poderosos sobre identidad, igualdad y justicia social, y cuenta con una amplia base de seguidores que aprecian su autenticidad y compromiso con las causas sociales. Su influencia en la industria es innegable y su legado como un ícono del reggaetón está destinado a perdurar en la historia de la música contemporánea. Sin embargo, no todo es color de rosas para el músico.

Una de las noticias que no benefician al cantante tienen que ver con se enfrenta a presunta infracción de derechos de autor. La demanda fue presentada por los abogados de los productores jamaicanos de reggae Steely & Clevie que sostiene que más de 100 artistas y discográficas infringieron los derechos de autor de un ritmo de su canción “Fish Market”, entre ellos Bad Bunny.

Bad Bunny, Maluma y otros artistas de reggaetón acusados de plagio

Los abogados de Bad Bunny sostienen que los demandantes intentan “monopolizar para sí prácticamente todo el género musical del reguetón”, al reclamar la propiedad de los derechos de autor de composiciones musicales sampleadas por más de 100 artistas en más de 1.600 canciones.

Según documentos que trascendieron, Bad Bunny está acusado en la demanda de infringir los derechos de autor de 77 canciones. Esta demanda se presentó oficialmente en el año 2021.

El bufete del abogado Pryor Cashman también se suma a esta causa, en defensa de muchos otros artistas que están acusados de infringir los derechos de autor del mismo tema “Fish Market”. Entre sus defendidos están: Pitbull, Justin Bieber, Karol G, Enrique Iglesias, Ricky Martin, Jason Derulo, J Blavin, Ozuna, Luis Fonsi, Daddy Yankee, Becky G, Rosalía y Diplo.

“Los demandantes reclaman la propiedad de todo un género musical básico --el ‘ritmo del reggaetón’, basado en elementos musicales comunes, simples y no protegibles, que no son más que golpes de batería, comunes de notas sueltas”, sostuvo una documento presentado por WK Records, Mr. 305 Inc de Pitbull, Maluma y otros 11 demandados.