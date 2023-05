Rosalía no ha tenido unos días tranquilos recientemente. Este pasado lunes, el cantante sevillano JC Reyes se hizo viral tras publicar dos fotos de la “Motomami” en las que aparecía desnuda. Sin embargo, las imágenes eran falsas y los fanáticos de la cantante mostraron su repudio públicamente.

Primero aseguró que lo habían hackeado y había sido una confusión. Luego dijo: “No me pidan más fotos porque yo no puedo estar subiendo fotos de la chavala, fotos que me manda a mí…” en complicidad con otras personas que estaban junto a él.

Como si eso fuera poco, a través de los directos de Instagram, el rapero se tomó con humor las críticas que le cayeron encima y hasta aseguró que su próximo single se llamará “Rosalía”, en honor a la cantante.

“A las mujeres estas que me estáis poniendo ‘qué haces’, ‘qué asco das’... A la chavala solo se le ve el escote. Respetad, eh. Es photoshop... Photoshoped. Esperen el próximo tema se llama Rosalía, ¿ok?”, fue lo que comentó frente a cámara.

El fuerte descargo de Rosalía tras el escándalo por sus “fotos filtradas” en las redes Foto: Twitter

El descargo de Rosalía

Mientras tanto, muchos seguidores esperaban que Rosalía se pronuncie al respecto. Y su descargo contra JC Reyes no tardó en llegar.

“Ir a buscar clout faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo d violencia y da asco pero hacerlo por 4 plays de + lo q da es pena”, escribió en su cuenta de Twitter.