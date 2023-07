Las fuertes críticas que recibió Bad Bunny por “KPOP”, su colaboración con Travis Scott y The Weeknd

Esta semana los fanáticos del género urbano internacional recibieron una asombrosa noticia: una colaboración entre Travis Scott, The Weeknd y Bad Bunny. Estas tres grandes figuras del rap y reggaetón a nivel mundial se unieron para lanzar “KPOP”, un tema que forma parte de Utopia, el próximo álbum del trapero estadounidense.

La noticia impactó en las redes sociales donde millones de usuarios se mostraron emocionados y a la espera de cómo sería esta llamativa colaboración. Finalmente, este viernes 21 de julio a la medianoche, se estrenó “KPOP” pero el resultado no fue el esperado. En las redes sociales, llovieron las críticas hacia estos artistas, en especial para Bad Bunny.

Si bien Travis Scott y The Weeknd no se han salvado de las opiniones negativas, fue el artista puertorriqueño el más criticado. Entre los comentarios de Twitter, muchos coincidían en que no se notó una armonía entre los artistas. Además de que el intérprete de “Tití me preguntó” sonaba muy repetitivo.

“Decepción K-POP la verdad de los peores versos de Bad Bunny que recuerdo”, “Bad Bunny necesita URGENTEMENTE soltar el ritmito ese de mierda de playa y ese beat rápido nefasto De verdad se los digo”, “que Badbunny deje a Kendall, se vuelva pa PR y vuelva al Trap dios que mierda de tema acaba de hacer” fueron algunos de los mensajes que compartieron los usuarios de Twitter.

Los mejores memes de la colaboración de Travis Scott, Bad Bunny y The Weeknd

Por supuesto, no faltaron varios memes y chistes respecto a “KPOP”, la canción de Travis Scott junto al puertorriqueño Bad Bunny y el canadiense The Weeknd.

