Bad Bunny en vivo vs en estudio: ¿suena igual?

Bad Bunny es uno de los artistas más reconocidas de la música urbana y años tras año sigue sorprendiendo a sus fanáticos. Luego de su exitosa gira por Latinoamérica a fines del 2022, comenzó el 2023 presentándose en uno de los festivales de música más importantes del mundo: Coachella.

En el medio de la confirmación de su nueva relación, por si quedaba alguna duda, se lo capturó junto a Kendall Jenner disfrutando de los shows de sus colegas en este festival. Ahora bien, muchos viajaron exclusivamente para verlo brillar en el escenario de Coachella, y el puertorriqueño hizo un show que dejó boquiabiertos a sus fanáticos.

Bad Bunny en su tour, World's Hottest Tour​ Foto: Google

BAD BUNNY EN VIVO VS EN EL ESTUDIO

Uno de sus innegables hits es “Yo Perreo Sola”, el cuarto sencillo del segundo álbum de estudio del cantante “YHLQMDLG”, que salió en febrero de 2020 y alegró a cientos de personas en ese año tan particular. Sin dudas no podía faltar en Coachella. Acá la versión en vivo vs la de estudio:

Sin embargo, este no fue el único tema que hizo enloquecer a la audiencia. “Safaera”, el tema en colaboración del dúo Jowell & Randy y el cantante Ñengo Flow tuvo su protagonismo, y acá la comparación: