El día que Huguito Flores conoció a Aythan, el niño santiagueño que deslumbró en Got Talent: “Lo ama con la vida”

El pequeño rey del timbal santiagueño, Aythan Valentín Arias, que deslumbró en Got Talent Argentina con su talento y ternura ganándose el corazón de todos los jurados, lo hizo interpretando un tema de su gran ídolo, Huguito Flores. La mamá compartió un video del primer encuentro del nene, con apenas meses de vida, junto al músico y generó muchas reacciones de emoción. Además, el músico tropical había halagado su performance en el programa.

“Cuando Valu tenía 3 meses de edad ya escuchaba a Huguito Flores”, comentó su mamá, Nancy Rodríguez en diálogo con Nuevo Diario Web. “Lo escucha desde los 3 meses y lo ama ‘con la vida’, como él dice. Se sabe el show entero de Hugo”, añadió.

Además de que Nancy manifestó su dolor por el desafortunado accidente que terminó con la vida de Hugo, compartió un conmovedor recuerdo de cuando su hijo tenía meses de edad y se encontró con el músico por primera vez. Aythan estaba en brazos de su mamá mientras que Hugo le cantaba la canción Dueles.

La emocionante presentación del pequeño santiagueño

Con su dulzura y don musical, el nene de 4 años se presentó en el certamen más famoso del país junto a un timbal y homenajeó a su ídolo con la canción Si hubieras ido antes, en versión del El Super. “Sé tocar el timbal, me gusta”, había comentado el pequeño Aythan.

La reacción de sorpresa de parte de los jueces y la ovación del público no faltó. Al finalizar la presentación, los jueces no paraban de reírse: “No podemos más”, se escuchó decir a Flor Peña. El jurado le preguntó al nene si quería bailar: “Sí, también me gusta bailar”, gritó Aythan y sin dudarlo, a penas sonó la música, empezó a moverse. “Sos un genio”, le dijo Emir Abdul.

“Sos una cosa hermosa. Nos encantó lo que hiciste”, comentó Flor. “Gracias ¡Sos hermosa!”, le respondió Aythan. “Para Aythan, antes de que te vayas necesito darte un abrazo porque sos una cosa hermosa”, continuó diciendo la actriz, que no aguantó subirse al escenario y abrazarlo. “Yo también quiero un abrazo”, opinó Emir.

Aythan se presentó en Got Talent con una canción de Huguito Flores. Foto: Captura de pantalla

“La rompiste, estuvo hermoso”, le dijo Lizy Tagliani al pequeño. Cuando los jueces tuvieron que votar, todos le dieron el sí para que continúe en el certamen. “Gracias, ¡chau!”, se despidió Aythan con el aplauso del público de fondo.

Aythan y su amor por la música

Nancy, luego de la presentación de su hijito, comentó: “Valu tiene un ángel, una estrella que lo hace brillar. Se crió escuchando videos de música. Cuando comencé a notar que lo que hacía con los tarros de leche y los lápices de colores tenía sentido, se lo comenté a un amigo timbaletero”.

Y continuó: “Él fue el primero que le regaló un timbal viejito, porque se dio cuenta que Valu seguía el ritmo de la música. Tenía un año y medio cuando comenzó a tocar ese timbal. Y cuando quedó seleccionado para Got Talent Argentina, le compramos uno profesional, que es con el que se presentó en la tele”.

La tierna reacción de Huguito a la presentación de Aythan

Además de haberlo conocido cuando era muy pequeño, Huguito Flores lo vio crecer ya que alcanzó a ver el famoso video de la presentación de Aythan en el programa y su reacción fue de ternura total. El músico fue captado mientras se lo veía muy contento disfrutando la performance y aplaudiendo.