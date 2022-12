Las palabras de una de las detenidas por el crimen de Lucio Dupuy: “Sé que él me perdonó”

Durante la última audiencia del juicio por el asesinato de Lucio Dupuy, en la que los fiscales pidieron que las imputadas sean condenadas por homicidio y abuso sexual del menor, una de las detenidas aseguró que el niño la ha perdonado. Se espera una sentencia para el 2 de febrero.

Ramón, abuelo de la víctima, confirmó a VíaPaís que los alegatos finales se desarrollaron a lo largo de 6 horas, pero se mostró satisfecho con el avance de la Justicia. Comentó que la defensa “no alegó nada”, mientras el abogado querellante, José Mario Aguerrido, insistió en que las detenidas reciban cadena perpetua.

Minutos antes de las 15:00 horas se dio por finalizada la audiencia número 18. Cada uno de los debates orales de este proceso judicial se realizaron a puertas cerradas en los Tribunales de Santa Rosa, La Pampa, por deberse a un menor de edad que, además, fue víctima de abuso sexual.

Qué dijeron Espósito Valenti y Páez durante la última audiencia del juicio por Lucio Dupuy

Los jueces le concedieron la última palabra a las detenidas. La madre del nene, Magdalena Espósito Valenti, asumió que incumplió con sus deberes frente al niño, pero también insistió: “Se me critica a mí, pero no al progenitor, porque padre le queda grande. A él se lo justifica cuando la responsabilidad era de los dos”.

La mujer de 25 años, en este sentido, agregó: “En todo momento él se desentendió de la criatura. Y tampoco es verdad que Lucio no tenía contactos familiares. Tenía contactos con el progenitor, sus abuelos, mi familia y la de Abigail. Si ellos no quedaron conformes con esos contactos será porque no se esmeraron en tenerlos más”.

Los defensores oficiales y las dos acusadas durante el juicio. Foto: Web

Abigail Páez, la otra acusada, al tener la palabra frente a los magistrados, le pidió perdón a todas las personas que se hayan sentido tocadas por la causa y han llorado al niño. “Sé que lo extrañan, como me pasa a mí y a su mamá”, señaló.

“También quiero pedirles disculpas a mi familia y a mi mamá porque le fallé, ella no me enseñó estas cosas. No sé realmente lo que pasó, tengo muchas lagunas en la cabeza, y si no conté detalles es porque estoy muy traumada. Sé que él (Lucio) me perdonó. Ojalá yo me pueda perdonar”, finalizó.