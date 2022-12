Habló Ramón, abuelo de Lucio Dupuy: “A mi nieto le habría encantado ver a Argentina ganar el Mundial”

A más de un año del asesinato de Lucio Dupuy, su familia lo recuerda con dolor y exige justicia. Mientras Argentina festeja el triunfo en el Mundial de Qatar, el abuelo del niño, Ramón, se acuerda de su pequeño nieto fanático del fútbol, a quien le habría gustado vivir este momento.

Con angustia, el pampeano aseguró a VíaPaís que intentaron celebrar este triunfo nacional, pero su pérdida no se los permite: “No tengo mucho que festejar. Sí es una alegría para el pueblo argentino, para la patria, pero me duele que él no esté”.

Al nene le gustaba mucho este deporte y era un gran hincha de Boca Juniors, como su padre, Christian Dupuy. Durante todos los partidos, esta familia no pudo evitar recordar al pequeño, y la alegría que habría tenido en este momento histórico.

Lucio Dupuy. Foto: Facebook

“Intentamos disfrutar, pero es muy doloroso. Él era fanático del fútbol, de la pelota, le habría gustado ver esto”, comentó angustiado Ramón. Y es que, mientras el país celebra este martes 20 de diciembre la llegada de los jugadores, el próximo jueves 22 serán los alegatos finales en el juicio.

El caso de Lucio Dupuy repercutió de manera tal que la Justicia ha cumplido con los plazos fijados. Pero, además, en el Congreso están por sancionar una Ley promovida en su nombre, la cual busca detectar y prevenir casos de maltrato infantil.

Las palabras de Christian, padre de Lucio, en la final del Mundial

Durante las primeras horas del domingo, antes del partido, Christian pidió a través de sus redes poder disfrutar de ese momento: “Como en cada partido, te digo Dios que pongas una curita en mi corazón roto y por aunque sea un instante me dejes sentir lo que era ser feliz”.

“Aunque siga muerto en vida, espero que este momento de ilusión me pueda regalar un poco de alivio”, redactó. Luego, deseó que cada jugador esté acompañado por la energía de los argentinos, ya que merecen ver la Copa Mundial regresar a su país.

Christian y Lucio Dupuy, ambos hinchas de Boca Juniors. Foto: Facebook Christian Dupuy

Para cerrar, el pampeano expresó: “Ojalá se dé y todos los que no vivimos el Mundial del 86′ experimentemos esta nueva sensación. Mi alma rota, pero mi ilusión más viva que nunca”.

En diciembre será la última marcha por Lucio Dupuy

El 26 de diciembre se cumplirá un año y un mes del asesinato de Lucio. Para esa fecha, su familia paterna convocará por última vez una marcha en la Plaza San Martín, ubicada en la ciudad de General Pico, La Pampa.

Estas protestas se realizaban a fin de presionar socialmente. Buscaban que el juicio avance y que la Ley sea aprobada finalmente (cabe recordar que el proyecto, promovido por el diputado Martín Maquieyra, ya obtuvo media sanción en Diputados).

La última marcha por Lucio será en General Pico, sobre la Plaza San Martín, al frente de la Municipalidad. Foto: Victoria Urruspuru

Ahora bien, los alegatos finales se realizarán este jueves 22 de diciembre, y anticiparon que en febrero los jueces emitirán una sentencia contra las acusadas del crimen, Magdalena Espósito Valenti, progenitora del nene, y Abigail Páez, pareja de ella.

En este sentido, también estiman que el Senado sesionará en los próximos días. En esa oportunidad, se aprobará finalmente el proyecto. Silvia Gómez, abuela de Lucio, aseguró que hay consenso entre los senadores, y no habrá oposición al momento de votar.