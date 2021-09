Este domingo 12 de septiembre se llevarán adelante las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Santa Fe, donde a nivel provincial se elegirán los candidatos a competir por las nueve bancas de diputados y las tres de senadores nacionales. Las tres principales fuerzas (Frente de Todos, Juntos por el Cambio y Frente Amplio Progresista) presentan atractivas internas cuyos vencedores se ganarán el derecho de competir en las generales de noviembre. En total habrá 22 listas para la Cámara Alta y 23 para la Cámara Baja, de 13 alianzas o partidos políticos.

¿Es obligatorio votar pese a la pandemia?

Sí, hay es obligatorio votar, aunque quienes presenten síntomas relacionados con coronavirus no deben acudir a las escuelas y luego deberán justificar su no voto mediante un certificado correspondiente. Los centros de votación estarán abiertos de 8 a 18, y se decidió la creación de un horario de votación prioritario para personas con factores de riesgo, que deberán acreditarlo con un comprobante, desde las 10:30 hasta las 12:30.

Las filas deben hacerse afuera de las escuelas, manteniendo la distancia establecida por protocolo sanitario. Quienes a las 18 hayan quedado afuera de las escuelas, pero haciendo la fila para votar, recibirán un número y podrán hacerlo cuando les llegue el turno. Los que arriben más tarde y no tengan número, no podrán sufragar. Adentro habrá alcohol en gel, se recomienda no usar la saliva para cerrar los sobres y llevar lapicera propia.

El transporte público de pasajeros, tanto urbano como interurbano será gratuito, al igual que las bicicletas públicas de Rosario. El domingo, no se aplicarán vacunas contra el coronavirus.

¿Qué documentos están habilitados para votar en las PASO 2021?

Solo la última actualización del documento será tomado como válido; aclarado esto se podrá votar en las Elecciones 2021 con los siguientes documentos:

Libreta Cívica

Libreta de Enrolamiento

DNI verde

DNI celeste

DNI tarjeta

Qué se elige

Figuran en el padrón como habilitados para sufragar 2.768.525 santafesinos y santafesinas. Para los comicios nacionales, deben sufragar mayores de 16 años, aunque quienes tengan 16 y 17 años no serán sancionados si no acuden a las urnas, como sí ocurrirá con mayores de 18. Además de cargos nacionales antes mencionados (nueve diputados y tres senadores), a nivel local se elegirán 14 postulates a intendente, 210 a concejales titulares y 184 suplentes (en 59 Concejos Municipales) y cargos comunales (titulares, suplentes y controladores de cuentas) en 306 localidades.

Con qué sistema se vota

Para las elecciones legislativas nacionales (diputados y senadores) se usarán las viejas boletas sábanas, por lo que si se quiere elegir precandidatos de distinto frente o diferente lista, habrá que cortarla. Para los cargos locales se usará la boleta única, teniendo que marcar con una cruz la opción elegida (la lista o el voto en blanco).

Con qué sistema se eligen los ganadores

Las listas deben superar el 1,5% de los votos emitidos válidos para entrar en la competencia. En el Senado nacional se aplica el criterio de mayoría simple: la lista que gana la interna, pone los dos candidatos. Cuando lleguen las generales de noviembre, la lista que se impone coloca a esos dos candidatos en las bancas, y la que queda segunda coloca una. Respecto a Diputados Nacionales, el reparto se hace a través del sistema D’Hondt, el cual reparte las bancas a las listas de manera proporcional al número de votos recibidos.

¿Cómo se justifica la no emisión del voto en las elecciones nacionales?

Hay que tener en cuenta que si no se concurre a votar, uno puede ser sancionado, pero también hay algunas razones que justifican la no emisión del voto. La Cámara Nacional Electoral contempla algunas razones para justificar la ausencia y no recibir multas:

Estar a más de 500 kilómetros de distancia del punto donde se debe votar.

Enfermedad u otro motivo de salud.

Razones de fuerza mayor, como inundaciones.

Denuncia de fallecimiento.

Funciones electorales (Acord. 37/13).

Para que esto quede asentado, se debe presentar un documento que acredite alguna de estas razones; se puede presentar pasaje, pasaporte sellado, certificado médico, etc. Este trámite puede realizarse desde el día posterior a las elecciones y hasta 60 días posteriores.

Ingresar el número de DNI de la persona que necesita justificar su no emisión del voto.

Al desplegarse el listado de elecciones, aparecerá una cruz roja, y allí aparecerá la opción para ingresar el motivo de la no emisión del voto y adjuntar el certificado.

Luego solo resta esperar que la Cámara Nacional Electoral procese el trámite y la cruz roja cambie a un tilde azul.

Si el tramite lo realizan de manera presencial, se deberán acercar a la Secretaría Electoral que corresponda a su domicilio. Podés verificar la dirección haciendo clic acá. Y en caso de estar en el exterior se debe recurrir a la Embajada o Consulado argentino más cercano: aquí el listado.

Listas de precandidatos a Senadores nacionales y Diputados nacionales ordenadas por coalición

Primero Santa Fe: Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, Política Abierta para la Integración Social (PAIS).

Lista “Diferentes”

Senadores Nacionales: Jorge Boasso y María Eugenia Borga

Diputados Nacionales: Luis Contigiani, Claudia Soria, Marcelo “Pipi” Andrada

Lista “Hagamos Santa Fe”

Senadores Nacionales: Juan José Sagardía y María Soledad Costa Acquarone

Diputados Nacionales: Mario Deschi, María Elena Ceferina Trucco y Ariel Jesús Rolfo

Frente de Todos (FDT): Partido Justicialista (PJ), Partido del Progreso Social (PPS), Partido FE, Frente Renovador (FR), Santafesino Cien por Ciento (100%), Unidad Popular (UP), Partido Solidario, Partido Comunista (PC).

Lista “La Santa Fe que Queremos”

Senadores Nacionales: Agustín Oscar Rossi (Suplente: Leandro Busatto) y Alejandra Silvana Rodenas (Suplente: Lucila De Ponti)

Diputados Nacionales: Eduardo Toniolli, María Luz Rioja, Oscar “Cachi” Martínez, Patricia Mounier, Juan Andrés González Utges, María Cristina Gómez, Adrián Scozzina, Melisa Giancrisostomo y Eduardo Gabriel Baucero.

Lista “Celeste y Blanca”

Senadores Nacionales: Marcelo Lewandowski (Suplente: Omar Ángel Perotti) y María de los Ángeles Sacnum (Suplente: Josefina González).

Diputados Nacionales: Roberto Mirabella, Magalí Mastaler, Marcos Castelló, Stella Maris Clérici, Diego Mansilla, María Haydee Maggio, Roly Santacroce, María Soledad Senn y Carlos Kaufmann)

Juntos por el Cambio (JxC): PRO, Unión Cívica Radical (UCR), Unir, Unión del Centro Democrático (Ucedé), Coalición Cívica.

Lista “Vamos Juntos”

Senadores Nacionales: José Corral (Suplente: Albor “Niki” Cantard) y Astrid Hummel (Suplente: Nadia Ruggiero).

Diputados Nacionales: Roy López Molina, María Lucila Lehmann, Enrique Paduán, Florencia González, Gerardo Colotti, Cristina Cuevas, Sergio Más Varela, Virginia Valenzisi, Raúl Beltramone

Lista “Cambiemos con Ganas”

Senadores Nacionales: Carolina Losada (Suplente: Rossana Ingaramo) y Dionisio Scarpín (Suplente: Eduardo Galaretto).

Diputados Nacionales: Mario Barletta, Germana Figueroa Casas, Germán Pugnaloni, María Fernanda Castellani, Daniel Bailat, Sandra Passarino, Germán Bottero, Patricia Tepp, Nicolás Giri.

Lista “Santa Fe nos Une”

Senadores Nacionales: Federico Angelini (Suplente: Gonzalo Mansilla de Souza) y Amalia Granata (Rosario) (Suplente: Carolina Fernanda Sánchez).

Diputados Nacionales: Luciano Laspina, Gisela Scaglia, Jorge Fourie, Gisela Reinoso, Walter Ghione, Fedra Buseghin, Sebastián Mastropaolo, Adriana Seno y Rubén Bustamante.

Lista “Evolución”

Senadores Nacionales: Maximiliano Pullaro (Suplente: Felipe Michlig) y Carolina Piedrabuena (Suplente: María Alejandra Bordigoni).

Diputados Nacionales: Gabriel Chumpitaz, Victoria Tejeda, Rodrigo Leandro Borla, Melina Caren Giorgi, Héctor Ceferino Zat, María Laura Spina, Rodolfo Andrés Giacosa, Griselda Mónica Caffaratti y Santiago Andrés Sauco.

Lista “Republicanos por la Libertad”

No lleva lista de Senadores Nacionales

Diputados Nacionales: Dieter Von Dannwitz, Lorena Paredes y Jorge Alberto Isern

Frente Amplio Progresista (FAP): Partido Socialista (PS), Partido Demócrata Progresista (PDP), Movimiento Libres del Sur, Generación para el Encuentro Nacional (GEN), Participación Ética y Solidaridad (PARES), Creo en sueños y nuevas oportunidades (CREO), Solidaridad e Igualdad (SI), Igualdad y Participación (IP), sector del Partido Unión Cívica Radical (UCR) denominado “Radicales Libres”

Lista “Adelante”

Senadores Nacionales: Clara García (Suplente: Erica Hynes) y Julio Francisco “Paco” Garibaldi (Suplente: Pablo Seghezzo).

Diputados Nacionales: Mónica Fein, Gonzalo Saglione, Gabriela Sosa, Ramiro Arola Lecour, Andrea Uboldi, Miguel Solís, Silvia Virili, Diego Martín y Elizabet Cretazz.

Lista “Preparados para Santa Fe”

Senadores Nacionales: Rubén Héctor Giustiniani (Suplente: Jacinto Speranza), María Eugenia Schmuck (Suplente: Verónica Benas).

Diputados Nacionales: Claudio Fabián Palo Oliver, Carina Gerlero, Horacio Bertoglio, Ayelen Baracat, Juan Lombardi, Agustina Donnet, Gustavo Gamboa, María Florencia Barcarolo y Edgardo Ballario.

Soberanía Popular: Liga de los Pueblos Libres y Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP)

Senadores Nacionales: Mercedes Meier (Suplente: Mirta Sellarés) y Javier Barbona (Suplente: Germán Boero).

Diputados Nacionales: Carlos Del Frade, Eliana Tedini, Mauro Miguez, Manuela Bonis, Ariel D´Orazio, Marianela Sccoco, Alberto “Luciano” Orellano, Mónica Roberts y Carlos Alberto Manesi.

Frente de Izquierda y Trabajadores: Partido Obrero (PO), Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Izquierda de los Trabajadores (IT)

Lista MST “R” Evolucionemos

Senadores Nacionales: Fernanda Gutiérrez (Suplente: Ana Clara Guevara) y Oscar “Pacho” Juárez (Suplente: Agustín Rodolfo Sosa).

Diputados Nacionales: Jimena Sosa, Facundo Fernández, Roxana Rey y Daniel Darío Zarza.

Lista PTS “Unidad de la Izquierda”

Senadores Nacionales: Irene Gamboa (Suplente: Larisa Aguirre) y Luciano Cáceres (Suplente: Sebastián Romero).

Diputados Nacionales: Carla Deiana, Octavio Crivaro, María Elena Molina y Juan José Gauna.

UNITE por la Libertad y la Dignidad

Senadores Nacionales: Betina Florito (Suplente: Gladiz Nanci González Triunfini) y Ignacio De Biasi (Rosario) (Suplente: Fernando Silvio Giusti).

Diputados Nacionales: Alejandra “Locomotora” Oliveras, Cristian Hoffmann, Rocío Belén Bonacci, Juan Daniel Aguilar, Marcela Alejandra Giraudo, Florentino Ramón Ramírez, Mariela Alejandra Schefer, Lucas Daniel Acosta y Eva María del Carmen Charras.

Movimiento al Socialismo (MAS)

Senadores Nacionales: Iván Pilcic (Suplente: Walter David Peghinelli) y Paola Umer (Suplente: Patricia Alejandra Servín).

Diputados Nacionales: César Rojas, Daiana Valgoi, Patricia Atkinson y Vanesa Rojas.

Podemos

Lista “Compromiso Productivo Amplio”

Senadores Nacionales: Diego Sebastián Benítez Arce (Suplente: Jorge Riel) y Ivana Enriques (Suplente: Ayelén Blanco).

Diputados Nacionales: Hugo Capacio, Micaela Ortiz y Cristian Knudsen.

Lista “Renacer”

Senadores Nacionales: Cristian Alejandro Rodríguez (Suplente: Walter Carrera) y Claudia Caliva (Suplente: Mariana Juárez).

Diputados Nacionales: Carlos Gustavo Sasso Tiscornia, María Celeste Golfetto, Eduardo Brisazuela y María Rodríguez.

Lista “Vida y Familia”

Senadores Nacionales: Juan Domingo Argañaraz (Suplente: Néstor Fandos) y María Inés D´Angelo

Diputados Nacionales: Patricia Silva, Nahuel Bay y Gisela Weller.

Somos Futuro

Senadores Nacionales: Patricia Liliana Frausin (Suplente: Analía Sales) y Juan Alfonso “Bichi” Sfiligoy (Suplente: Claudio “Pony” Ramírez).

Diputados Nacionales: Víctor “Coty” Hernández, María Belén Gómez, Raúl “Rauly” Cerf y Sol “Angie” Ortiz.

Partido Popular

Senadores Nacionales: Gustavo Ruiz Rodríguez (Suplente: Marcelo Saichuk) y María Andrea Patiño (Suplente: Belkis Hoyo).

Diputados Nacionales: José Luis Moreno, Evangelina Lencina y Danilo Joaquín Podestá.

Partido del Campo Popular

Senadores Nacionales: Orlando País (Orlando Veracruz) (Suplente: Hugo López) y Elsa Beatriz Gentile (Suplente: María Eugenia Lucena).

Diputados Nacionales: Marcelo Gullo, Maricel Alejandra Antuña, Gastón Raggio y Carla Jaime

Proyecto Santa Fe

Senadores Nacionales: Tahizna Marrone (Suplente Gabriela Larraburu) y Alejandro Novero (Suplente: Mauricio Aguilera).

Diputados Nacionales: Reina Xiomara Ibáñez, Luis Lorenzo Saboldi, Evangelina León.