Este jueves pasado el mediodía internaron de urgencias a Dady Brieva en el sanatorio Anchorena del barrio porteño de Recoleta. El comediante presentó “molestias estomacales” y por eso fue a realizarse un control: le detectaron un sangrado intestinal.

En Intrusos detallaron que Brieva “tenía un malestar estomacal” y por eso fue al sanatorio para que lo analizaran. Al mismo tiempo Rodrigo Lussich señaló que el comediante “se internó, por orden y consejo de sus médicos” y no descartó que tenga que someterse a una cirugía.

“Tal vez tenga que pasar por quirófano para resolver algún problema”, sostuvo el conductor que además detalló que intercambiaron mensajes por WhatsApp y que el actor se mostró optimista con respecto al diagnostico y tiempo de alta médica.

Desde el sanatorio no dieron mucha información pero en el programa detallaron que le “detectaron un sangrado intestinal y decidieron internarlo. Se hizo estudios: es en el intestino el problema. Los médicos dijeron que se quede internado para ver las causas de su problema”.

No es la primera vez que la salud de Dady Brieva enciende las alarmas ya que en abril se contagió de coronavirus. Si bien el cuadro que atravesó junto a su esposa, Mariela Anchipi, fue leve, se mostró asustado: “No sabés para dónde se va a disparar. Da la sensación que te tocó y no estás preparado, y pensás en tus hijos. Es un poco angustiante la situación pero agradezco que no nos agarró muy fuerte”, señaló.