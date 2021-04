El actor Dady Brieva y su esposa se contagiaron coronavirus. Tanto el conductor como Mariela Anchipi se habían aislado días atrás y este lunes confirmó que el último test al que se sometieron dio positivo, por lo que continuarán encerrados con su familia hasta recibir el alta.

El santafesino y su pareja llevaban al menos tres días en su domicilio hasta que les dieron el resultado positivo del segundo hisopado de COVID-19. “La ‘Chipi’ está asintomática totalmente”, destacó durante un reportaje en el programa que conduce en El Destape FM.

“Todo es muy quinielero, no hay garantías de que no te lo puedas agarrar”, se lamentó el creador de Midachi. Sobre su situación actual, expresó que a veces es “angustiante”, pero está bien de ánimo. Asimismo, apuntó que no sabe cómo pudo haberse infectado.

En cuanto a su estado de salud, Dady enfatizó: “Hasta ahora no hay síntomas importantes, no me quedé sin aire”. No obstante, detalló que se hizo una tomografía computada para evaluar sus pulmones. “Estoy tratando de no llegar a un sanatorio”, señaló a la hora de asegurar que está cuidándose al máximo.

El cómico contó que permanece aislado en su dormitorio con la “Chipi”, mientras que sus hijos en otro sector del departamento. “Por ahí vienen con barbijo, pero cero contacto. Mucho más no se puede hacer”, acotó.

El conductor radial afirmó que está con “mucha fuerza y muchas ganas” para afrontar la enfermedad. A la hora de mirar el vaso medio lleno, concluyó: “Lo mejor que nos puede pasar es tener Covid y estar en casa. Lo peor sería rajar para el sanatorio, ahí ya se vuelve más azaroso el tema”.