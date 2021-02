Luego de los polémicos dicho de Dady Brieva contra el campo, fue denunciado por “incitación a la violencia colectiva” ya que en diálogo con Mauro Viale dio su visión sobre la actualidad del país e hizo referencia a la suba de retenciones que analiza el Gobierno nacional sobre los productos agropecuarios.

“En momentos de necesidades fuertes como éste, con un aumento alimenticio que va de hora en hora, se pone jodido para todos: para el Presidente, para los del campo y para todos los argentinos. Y tampoco los del campo van a ser muy felices cuando toda la muchachada salga a buscar comida. ¿Me entendés lo que te digo?”, dijo el humorista y militante K luego de sostener que Alberto Fernández “¡Se animó a tocar a los dioses!”.

En la misma línea sostuvo: “Espero que no sea de esos ladridos que pegamos pero después retrocedemos. Ojalá. Pero no por ir contra el campo. ¡El problema no es el campo! Yo soy más del campo que de la ciudad, no me voy a hacer el urbano. No nací en Nueva York, nací en Santa Fe. El problema es cuando, de alguna manera, el campo o los hacendados manejan los precios. Ahí, ya la propiedad privada se pone entre comillas”.

La denuncia que recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 8 fue radicada por el abogado Santiago Dupuy ya que sostiene que Brieva hizo “incitación a la violencia colectiva”. Esta no es la primera vez que el humorista es denunciado ya que en octubre tuvo otro exabrupto mientras se desarrollaba el banderazo del 12-O contra el Gobierno actual: “Dan ganas de agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de Julio, no te das una idea”, dijo según menciona Clarín, y la denuncia fue encabezad por el abogado y profesor de la Universidad de Buenos Aires, Alejandro Sarubbi Benítez.

Siguiendo con las declaraciones del pasado domingo, Brieva no dejó pasar la oportunidad de dar su opinión sobre las retenciones que analiza aplicar el gobierno: “Si vos me decís que vendés canaletas y tenés el monopolio de las canaletas y la zinguería, no hay problema. Porque la gente no come chapa. Pero cuando se trata de granos y carne, el Estado tiene que estar presente. Tiene que reunirse y dialogar con toda esta gente poderosa del campo, para que por lo menos le aseguren la mesa a los argentinos. Y que después sí, exporten todo lo que quieran”.