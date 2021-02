Alberto Fernández recibirá el miércoles próximo en la Casa de Gobierno a los integrantes de la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias, según consignó Télam.

La reunión está prevista para las 15.30 y están convocados los dirigentes de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y Sociedad Rural Argentina (SRA).

Las entidades del campo solicitaron este lunes una audiencia con el Presidente para debatir propuestas sobre cómo estimular la producción y reducir costos que afectan su precio en góndola, y rechazaron un posible aumento de retenciones o la aplicación de cupos a la exportación de productos primarios.

El domingo el Presidente planteó la posibilidad de aplicar tales medidas para evitar un traslado al consumidor del aumento del precio internacional de productos como la carne, el maíz y el trigo para, así, “garantizarle a los argentinos que tengan la comida que necesitan a precios razonables”. Eso provocó la reacción del sector.

Fernández aseguró que no está “contra el campo” sino enfocado en una recuperación del salario “en términos reales” después de una pérdida que, en los últimos cuatro años, “fue del 20 por ciento”.

“Lo que tienen que entender los productores es que los pastos no están dolarizados. La producción del maíz no está dolarizada. No pueden trasladar a la mesa de los argentinos los precios internacionales porque no producen a precios internacionales”, sostuvo el mandatario.

La convocatoria del mandatario a los ruralistas se da también en momentos en que el Gobierno nacional comenzará una instancia de diálogo con sectores empresariales y sindicales en procura de alcanzar acuerdos que tengan como premisa lograr la mejora real de los salarios por sobre los precios.

El reclamo del campo

Este lunes, la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias pidió reunirse con el presidente Alberto Fernández para debatir sus propuestas sobre cómo estimular la producción y reducir costos que afectan el precio de los alimento en las góndolas.

El pedido se dio luego de que la entidad rechazara un posible aumento de retenciones o la aplicación de cupos a la exportación de productos primarios. Es que el domingo el presidente Alberto Fernández había advertido que el gobierno evalúa aplicar esas medidas sobre los productos agropecuarios si los empresarios del sector “siguen sin entender” que los alimentos, a nivel local, deben venderse más baratos que en el exterior.

Como reacción a dichas declaraciones, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y Sociedad Rural Argentina (SRA) pidieron al Gobierno revisar juntos las distintas cadenas para constatar cómo se generan las distorsiones de precios que, según ellos suceden desde hace años “en detrimento de productores y consumidores, y avaladas por la inacción del Estado que no ejerce su rol de contralor”.

Además, aprovecharon para proponer al Gobierno eliminar o reducir esos impuestos, se manifestaron en contra de fijar nuevas alícuotas o cupos a la exportación y afirmaron: “De avanzar en este sentido errado, se desataría un nuevo conflicto con el campo”.

Como manifestación de su compromiso para solucionar la cuestión, los ruralistas dijeron tener “un documento con 14 propuestas”, que ya fue presentado a funcionarios nacionales, y que contiene sus ideas sobre cómo mejorar la producción, aumentar la oferta y, así, reducir el precio.

“Con el objetivo de hablar sobre nuestras propuestas y aclarar las dudas que aun hoy pueda tener el Presidente sobre nuestro sector, quedamos a disposición para reunirnos con el primer mandatario”, cerraron las entidades.

Carlos Iannizzotto (i), presidente de Coninagro. FOTO: DYN/SRA

Los ruralistas también manifestaron mediante un comunicado sentir una “absoluta consternación” ante la posibilidad de que se implementen las medidas (suba de retenciones y cupos a la exportación), a las que consideraron “devastadoras para la producción”.

El inicio de la controversia

En una entrevista publicada este domingo en el Diario Página/12, el Presidente planteó la posibilidad de aplicar tales medidas para evitar un traslado al consumidor del aumento del precio internacional de productos como la carne, el maíz y el trigo para, así, “garantizarle a los argentinos que tengan la comida que necesitan a precios razonables”.

Sin embargo, los ruralistas sostuvieron que su actividad “incide ínfimamente en el precio final de los alimentos” y que “impactan muchísimo más los costos provenientes de otros eslabones de la cadena y, sobre todo, del Estado, a través de los impuestos y tributos”.

La causa de la suba de los alimentos, aseguraron, “no debería buscarse en la producción ni en su estructura de costos -que por cierto no está pesificada como se sugiere ya que la mayoría de los insumos se cotizan al dólar libre- sino en el exceso de emisión monetaria y el enorme déficit fiscal”.

Por ello, recalcaron que moderar el aumento de precios con derechos de exportación o cupos sólo replicaría “sonoros fracasos que diezmaron la producción y las exportaciones”, a la vez que afectaría la superficie sembrada y los volúmenes generados.

Consultado por Télam, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Horacio Salaverri, afirmó que el sector primario “no ocupa más de un 20% dentro del componente total de precios y en el trigo es menor, de 13%”, mientras que el tributario “llega casi al 29%”.

“La aplicación de retenciones solo servirá para quitarle más recursos al productor y tener un poco más de dinero por parte del Estado. Por eso decimos que estas medidas, si se aplican, son inconducentes”, enfatizó el dirigente rural.

Con información de Télam.