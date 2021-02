En una entrevista con el diario Página 12, Alberto Fernández sostuvo que el Estado “sólo tiene dos canales para resolver el problema” de los precios de los alimentos: “Subir las retenciones, que en este momento están acotadas, o poner cupos: decir ‘esto no se exporta”. Si admitió que son herramientas que “preferiría no usar” sus declaraciones despertaron polvareda en el sector agroexportador e incluso ya surgieron amenazas de un paro.

Uno de los representantes del sector que salió a responderle al Presidente fue el diputado Nacional y Ex Ministro de Agroindustria durante el gobierno de Mauricio Macri, Ricardo Buryaile que en su cuenta de Twitter escribió: “Presidente @alferdez Ud amenaza a los productores agropecuarios con subas de retenciones y cupos para desacoplar precios, acaso ignora que eso está vigente con el desdoblamiento cambiario? Puede ud. decir qué incidencia tiene la soja en la canasta de alimentos?

Y agregó: “Puede ud. pedirle a quienes no le ponen precio a su producción que se hagan responsables de toda la cadena de valor ? Cuando ud. amenaza con cupos, sabe que juega a favor de las exportadoras, es ese su compromiso? Desconoce acaso la incidencia de los impuestos en los alimentos?”.

Otro que no se quedó callado fue el ex ministro de Agricultura, Luis Etchevehere quien tuiteó: “La historia se repite. Ponen la falsa excusa del precio de los alimentos para volver a saquear al campo y tener caja para las próximas elecciones. Las retenciones no bajan precio de alimentos @alferdez , es la INFLACIÓN!”, señaló.

En otro tweet fue aún más contudente: “Kirchnerismo puro. Exprimir al que invierte, arriesga, innova y genera empleo, para regalar plata a cambio de votos. Oligarquía política. Gobierno de pocos en beneficio de si mismos”.

El futuro de las retenciones

La primera integrante del Gobierno que habló sobre una posible suba del tributo fue la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, quien había admitido que no descartaba una suba en las retenciones y explicar que “las retenciones son una herramienta técnica que lo que hace es desacoplar el precio internacional del precio nacional para garantizar la oferta de alimentos a un precio razonable respecto de los ingresos de las familias”.

Luego Paula Español, secretaria de Comercio, hizo mención a esta cuestión. “Todas las herramientas están sobre la mesa, es una definición que a mí me excede y tiene que ver con una definición del gabinete económico y del Presidente”, dijo la funcionaria en una entrevista en Radio Con Vos.

Cuando asumió Mauricio Macri en 2015, eliminó los Roe (cupos para exportar) y eliminó las retenciones a los cereales (trigo y maíz) y redujo la alícuota de soja al 30%. Sin embargo, tras la aprobación en diciembre de 2019 de la ley de Solidaridad Social y reactivación Productiva en diciembre de 2019, el Gobierno tiene la potestad de subir la alícuota de las retenciones al trigo y maíz 3 puntos porcentuales (hoy tributan el 12%). En cambio, para subir en soja, que hoy paga 33%, debe pasar por el Congreso Nacional ya que están al tope que fijó dicha ley.