El gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Saá, fue entrevistado por Dady Brieva y habló sobre distintos temas de actualidad. El mandatario se refirió a la suspensión de clases y afirmó que los docentes no se cuidan de los contagios. Además, fundamentó la vuelta a la virtualidad e comunicó que se están atendiendo pacientes con Covid en el Hospital “Ramón Carrillo”.

Antes de anunciar las nuevas restricciones en la provincia, el Gobernador declaró en diálogo con Radio El Destape que la situación sanitaria de la provincia es “preocupante” y que el sistema de salud se encuentra “tensionado” , pero aún no ha colapsado.

“La Argentina más o menos, sobre las muestras que hace el 30% da Covid. Nosotros estamos en 17%, bajamos al 15%. Siempre es una cifra alta. Estamos amesetados en un punto alto. De la tensión al estrés hay un pasito, y del estrés al colapso otro”, explicó Rodríguez Saá sobre la situación de la provincia.

Incluso, aseguró que con las medidas que rigen en la provincia existe “un clima de bastante libertad buscando la responsabilidad social”.

“El inconveniente que tenemos todos es que ahora el Covid entra mucho con la variante de Manaos y británica. Que se da en población activa, de 19 a 49 años. Es el sector que más se mueve por necesidad, o falta de responsabilidad, el calificativo que quieras. No quiero ni ser agresivo”, informó.

“El docente, que es población activa, también participa en juntadas, no se cuidan y el coronavirus circula”, declaró respecto a la vuelta de las clases virtuales. Añadió que el rango de edades que abarcan los estudiantes, es la que “más juntadas hace”. “Es donde más se contagia. No se cuidan, pasan el vaso, toman el mate. Ahí está la gran cuestión, no es en el comerciante ni tampoco en el sistema escolar”, remarcó.

“El problema no es la escuela sino la salida” y “es inevitable que los chicos hagan juntadas sociales” fuera del horario de clases. Por lo que el Gobernador manifestó que la suspensión de la asistencia a los establecimientos educativos “no es una restricción”.

Haciendo referencia al Hospital Ramón Carrillo, el mandatario dijo: “Inauguramos primero la parte civil, estamos instalando la aparatología y poniendo la parte humana. Pero le hemos pegado una enorme apretada al acelerador para poder llevar como una emergencia la atención de Covid. Ya empezamos a atender Covid”.

Oficialmente no existen comunicados de la administración provincial sobre la puesta en marcha del nuevo nosocomio.

Autonomía para tomar decisiones en las provincias

El mandatario habló sobre la facultad que tiene cada gobernador para tomar decisiones respecto a las restricciones, según las estadísticas de cada localidad. “Creo que es bueno que el Gobierno nacional dicte reglas generales como sucede y los provinciales puedan pilotear cada uno de acuerdo a lo que pasa en realidad. Es complejo, genera a veces disputa por el poder, politiquería. Pero esto debe ser así, sino se vuelve inmanejable y va a generar problemas”.

El mandatario anticipó que hay indicios que indican la posible vuelta a la fase 1: “Estamos trabajando en el sistema de salud de mil formas para que no se estrese”.

De cara a las próximas elecciones

El Gobernador de San Luis también habló de política, de cara a las próximas elecciones. “Se va a ver mucho la realidad política, cada partido irá con lo suyo. El macrismo irá con versión radical y versión Macri puro. La elección lo permite porque no jugás blanco o negro. También es muy probable que en el Frente de Todos, los que apoyamos al Gobierno nacional, suceda algo parecido”, reflexionó en relación a los comicios que habrá este año en la Argentina.

Afirmó que la provincia manejará las mismas fechas que la Nación y añadió que habrá “distintas vertientes y expresiones”. “Va a ser una elección distinta porque también la pandemia te cambia. No es que habrá una sola expresión, llamémosle (Mauricio) Macri versus peronismo. Es muy probable que se tenga que estudiar que va a pasar con las PASO. No creo que la gente aguante dos elecciones con todo lo que significa”, continuó.

Finalmente, informó que en la provincia “la legislación no es PASO (Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias), es PAS (Primarias, Abiertas y Simultaneas). Cada partido lo resuelve, sino tiene que ir a internas”.