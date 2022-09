Cumbre serbia: Gabriel Batistuta visitó a Novak Djokovic y más estrellas

Aunque Gabriel Batistuta prefiere el golf y el polo desde que se retiró como futbolista profesional, no es ajeno al tenis. En ese sentido, este martes protagonizó un encuentro especial con Novak Djokovic y con otras estrellas deportivas de Serbia.

“Nole” le regaló su camiseta firmada al exdelantero de Roma, Fiorentina y Boca, entre otros. De visita en Belgrado, el santafesino cerró el intercambio con una casaca de la selección nacional argentina.

Djokovic le dio la bienvenida a Batistuta en el Novak Tennis Center, pero también tuvo otros invitados especiales. Los exfutbolistas Dusan Savic y Savo Milosevic asistieron como dos figuras históricas del equipo serbio.

La charla entre el tenista de 35 años y el empresario oriundo de Reconquista comenzó en inglés. El anfitrión le propuso conversar en español y “Batigol” aceptó de inmediato para continuar el diálogo que luego quedó registrado parcialmente en redes sociales.

"Nole" se llevó la camiseta argentina estampada con el apellido y el número histórico de Batistuta. Foto: @gabrielbatistutaok

Djokovic no pudo participar en el US Open porque no se vacunó contra COVID-19. Además, descartó competir en Copa Davis con su equipo nacional. Sin embargo, se mostró de buen humor en compañía de sus invitados y tuvo tiempo para entrenar un poco antes de la visita.

Los exdelanteros posaron juntos en Belgrado. Foto: @gabrielbatistutaok

Al margen de la charla con el extenista número 1 del mundo, Batistuta ofreció una conferencia de prensa en Belgrado. De paso, se llevó una foto emblemática con Milosevic, otro goleador de nivel internacional.