Gabriel Batistuta, desde su campo, habló de la denuncia de explotación laborar y dio más detalles: “Estoy temblando”

La semana de Gabriel Batistuta estuvo movida y llena de polémicas, no futboleras: lo denunciaron por presunta “explotación laboral” en su campo de Reconquista. Al trascender esta información, fue el mismo exfutbolista quien rompió el silencio en sus redes sociales y este viernes contó como vive esta compleja situación: “Estoy solo en el campo y estoy temblando”.

Como consecuencia de una acusación anónima en la que se aseguraba que en los campos de Batistuta hay trabajadores “en condiciones deplorables”, desde Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) realizaron una inspección en el lugar. José Voytenco, detalló en su momento a La Red que llamó la atención la imposibilidad de acceder a las instalaciones y, una vez dentro, encontraron varias irregularidades.

Luego, el “Bati” eligió las redes sociales para contar su versión y mostrar como son algunas de las propiedades que tiene en Reconquista: “¿Todo esto y más es incumplir?”, escribió el deportista. Y remarcó que “nuestros trabajadores se enrolan conforme a derecho de la Ley de Contrato de Trabajo y del Estatuto del Peón Rural”, resaltando que se respetan los convenios sindicales y mostrando algunas viviendas.

Gabriel Batistuta publicó fotos de las casas que construyó para los trabajadores de su campo en Reconquista. Foto: @gbatistutaok

Batistuta contó como le afectó anímicamente la denuncia por explotación laboral

Y este viernes, el santafesino habló con La Red y aseguró que está atravesando un momento muy complicado. “Estoy bastante mal, triste, estoy solo en el campo y estoy temblando, espero poder terminar de hablar. La situación es triste para mí en este momento”, comenzó diciendo y agregó que se enteró de la denuncia por las noticias.

“No quiero decir lo que pensé hacer, pero es muy triste, mejor dejarlo pasar”, señaló el exfutbolista de 54 años, y en la misma línea deslizó: “Imaginate cómo estoy, peleando contra las ideas de hacer cosas raras, tratando de meterme en la cabeza que tengo un nieto, que tengo una mujer, que tengo hijos, que tengo un padre y una madre...”.

Al ser consultado sobre una posible ida del país, Baristuta remarcó el amor que tiene por Argentina y las apuestas económicas que realiza en el campo y una marca de ropa. “No acepto la idea de irme y estoy acá. Puse mucho mucho dinero en el campo, es un sector que conozco, que sobre todo mi viejo y mi socio conoce, se encargan. Me enseñaron a respetar a todo el mundo y a ayudar a la gente que realmente trabaja para tratar de darles un futuro mejor”, dijo.

“Esto, evidentemente, viene con una mala intención, pero no sé por qué. Yo vivo tranquilo, tengo nuestra empresa, laburamos, nos rompemos el lomo, por eso si me preguntan quién tiene la intención de maltratarnos así no tengo respuesta. Lo que sí sé es que es llamativo el modo en el que me atacan, alguien se está ensañando conmigo...”, señaló.

Batistuta contó qué hay en su campo y cómo se maneja con los empleados

“Le damos trabajo a un montón de gente, empleados que tienen familia, nuestra sociedad tiene 30 años. Yo empecé a jugar al fútbol y compré el campo, lamentablemente”, señaló y detalló que en el lugar construyeron 35 casas. “Hemos hecho una casa por año, como objetivo de la empresa. Se le fue dando primero a los empleados que demuestran que se la merecen, que demuestran sus ganas de crecer, se hizo una orden de mérito y así se designaron”, explicó.

Y agregó: “Se llevó la luz a las casas, se pusieron paneles solares, nuestros empleados tienen heladera, calefactor, wifi... inclusive ¡tenemos una escuela! Y me río porque no tengo por qué contarlo, pero es algo que nosotros hacemos porque creemos en la gente que labura”. Sobre este tema, manifestó la satisfacción que sienten porque “uno de los chicos que pasó por acá está por terminar la Universidad”.

Gabriel Batistuta publicó fotos de las casas que construyó para los trabajadores de su campo en Reconquista. Foto: @gbatistutaok

En la misma línea contó que todo esto se hizo por pedido de su padre: “Él insistió en que lo haga, fue peón de campo, trabajador rural, conoce las necesidades. Por eso el primer día en que compramos el campo se preocupó porque el peón esté bien, para que su mujer esté bien, para que si le duele una muela el doctor pudiera llegar lo más rápido posible, para que pueda resolver toda situación, porque entiende que el peón es un capital, que si está contento y trabaja nos vamos a favorecer todos porque trabaja mejor”.

Qué pasó en el campo de Batistuta y como sigue la causa

Sobre la denuncia puntualmente, el oriundo de Reconquista detalló: “Hubo una inspección por una denuncia anónima y el sindicato vino al campo, fue el 3 de julio. Esta gente estaba haciendo su trabajo, lo respeto, se presentaron en el lugar, pidieron todo lo que tiene que pedir y nosotros les dimos todo: recibos de sueldo de todo el personal, la ropa, todas las cosas”.

“Tenemos una próxima audiencia que será el 14 de julio, pero hasta ahora no tenemos ninguna objeción del ministerio de Trabajo. Nosotros presentamos todos los papeles, tenemos todo, respetamos siempre los Convenios Colectivos, cumplimos con la Ley de Trabajo, con las horas, con todo, así que estamos muy tranquilos”, concluyó.