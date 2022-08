Gabriel Batistuta y un embargo millonario por no pagar el impuesto a la riqueza

La Justicia Federal de Reconquista falló en contra de Gabriel Omar Batistuta, ex goleador de la Selección Argentina: le serán embargados más de 71 millones de pesos tras una demanda de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por incumplimientos en el pago del Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas.

La resolución, que estuvo a cargo del juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, consta de un embargo de un embargo sobre tres inmuebles del ex jugador de River, Boca y Fiorentina entre otros. Los documentos de la causa dictan que la incautación es por 71.096.882,09 pesos. Del total, 46.059.135,85 pesos son en concepto de capital y los restantes 25.037.746,24 pesos por intereses.

Gabriel Batistuta en el Mundial de Francia 1998. Foto: Getty

Batistuta presentó en mayo de este año una medida cautelar para no pagar el Impuesto a la Riqueza, aprobado por el Congreso para suavizar los efectos de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, fue rechazada rotundamente por el juez Alurralde y el caso pasó a la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.

Para el ex futbolista, el aporte solidario “vulnera derechos, principios y garantías constitucionales y en especial el derecho de propiedad y la garantía de no confiscatoriedad”. Además, agregó que “viola la garantía constitucional de igualdad frente a los impuestos y las cargas públicas”.

Gabriel Batistuta, en contra del Impuesto a la Riqueza. Foto: @trophyoflegends

“Yo no estoy de acuerdo, por eso protesté. No me parece justo que yo tenga que pagar por cosas que no hicieron los gobiernos anteriores. Resulta que vos ganaste cosas, tuviste suerte en la vida… y ahora sos un mal tipo”, finalizó Batistuta.