El brote de contagios de coronavirus en un geriátrico en Monte Comán que provocó la muerte de 14 ancianos en menos de 20 días generó conmoción en el distrito de San Rafael.

El primer deceso entre los residentes del hogar que administra el ex sacerdote Fernando Yañez a través de la Fundación San Luis Gonzaga fue el 8 de junio y desde entonces fueron creciendo.

//Mirá también: Coronavirus: ola de contagios en un hogar de ancianos produjo 14 muertes

Entre las explicaciones que ofreció el ex cura está el que los abuelos no habían sido vacunados porque cuando obtuvieron los permisos para inocularlo, se presentó el primer contagio y los aislaron.

Yañez aseguró que se cumplieron todos los protocolos y que los 12 residentes que quedan en la institución están en buen estado y bien atendidos.

Esto fue corroborado por la autoridades del Minsiterio de Salud en el sur mendocino.

“En Monte Comán en lo que va de junio han muerto 35 personas, aparte de los abuelos. Es un foco infeccioso impresionante”, comenzó el diálogo Fernando Yañez.

“No conseguíamos la autorización de los familiares para la vacunación contra el covid, son abuelos de 85 años y de hasta 100 años con muchas patologías de base, algunos tiene Alzheimer, ellos no están en condiciones y poco podían firmar o dar alguna autorización. Una vez que las conseguimos con los familiares, pedimos las dosis y el día que llegaron apareció el primer contagio por lo tanto al estar contraindicado no se los pudo vacunar”, relató Yañez.

Esto fue corroborado por Abel Freidemberg, coordinador del Ministerio de Salud en el sur mendocino.

“Una vez que estuvieron las autorizaciones de los familiares los vacunamos contra la gripe y dejamos pasar los 15 días necesarios para aplicar la dosis contra el covid pero ahí apareció el primer contagio”, dijo el funcionario en declaraciones a Canal 6 de San Rafael.

La atención

Entre las explicaciones que ofreció Fernando Yanez aseguró que desde el primer caso y posterior deceso “se informó permanentemente a la doctora Iriarte del Área Departamental de Salud” y luego aclaró que “el hogar no está intervenido como andaban diciendo”.

Hubo una ola de contagios de Covid en el hogar que dirige el ex sacerdote Fernando Yañez y murieron 14 ancianos en menos de 20 días. Foto Gonzalo Villatoro

Entre el miércoles y jueves profesionales del Ministerio de Salud iniciaron una investigación administrativa para verificar, entre otros aspectos, el estado de los ancianos que aún residen en el hogar. Además revisaron todas las historias clínicas y las actuaciones de los médicos.

“Preliminarmente puedo decir que estaban bien cuidados (los ancianos) y cumplían con los protocolos”, manifestó Freidemberg a la TV sanrafaelina.

“La doctora Sadmir del Ministerio de Salud revisó a los abuelos uno por uno y quedó sorprendida de la atención que había en el hogar y todas las cosas que tenemos. Tenemos dos concentradores de oxígeno, tubos de oxígeno, no se si todos los geriátricos pagos tienen eso. La atención es con médicos, incluso el doctor Santamaría que es el médico de cabecera tenía a su madre en el hogar. Es má,s ella fue la primera fallecida”, explicó Yañez.

En el hogar había 26 ancianos cuando se desató la ola de contagios y “hicimos una separación en un primer momento pero al final todos los abuelos se infectaron. Desde entonces cada uno tuvo la atención necesaria, les dimos oxígeno, la medicación correspondiente, se hizo todo lo necesario. Los 12 abuelos (que aún sobreviven al brote de coronavirus) están bien y espero que los hisopen para ver si ya dan negativo”, agregó el ex cura.

//Mirá también: Liberan de restricciones a General Alvear

Dentro del brote de contagios también cayó el médico de cabecera y “la esposa, que también es doctora” y los asiste, comentó.

Uan tercera médica que también los asistía “como está embarazada no puede ingresar al hogar”, afirmó Yañez.