Con su trabajo Miky Dubrowsky (46) ha recorrido el país y Latinoamérica realizando producciones en fotografía y video. Fue contratado por la organización del rally Dakar durante cinco años, también filmó en México un documental para una reconocida página de viajes y turismos, es habitual su participación con las coberturas del Moto GP, hace comerciales para televisión y redes, entre otras tantas labores.

Dentro del extenso listado de trabajaos que realiza el fotógrafo alvearense, la semana pasada tuvo la satisfacción de compartir el set de Granizo, la nueva apuesta del gigante de streaming, Netflix, que tiene como protagonista a Guillermo Francella.

El film del director Marcos Carnevale comenzó a rodarse en Córdoba el lunes 3 de mayo y Miky fue parte del equipo con una de sus especialidades: tomas aéreas.

Tuit con el inicio de la película Granizo protagonizada por Guillermo Francella. Twitter

“Se podría decir que fue una cuestión accidental. Agustín Barrigó es un especialista en el manejo de drones, es más ha trabajado en Mendoza para la Fiesta Nacional de la Vendimia. A él lo convocaron para trabajar en la película y como hacemos equipo también fui parte”, comenzó relatando.

Miky Dubrowsy es parte de una familia íntegramente dedicada a la fotografía. Junto a Zafoni, el papá, y sus hermanos Andy y Daniel, forman un cuarteto que ha viajado por el mundo acompañados de la lente de una cámara.

Miky Dubrowsky al lado de Zafoni, el padre, dispuesto a trabajar. Gentileza Miky Dubrowsky

Desde hace unos 20 años dejó General Alvear para instalarse en San Rafael y actualmente vive junto a su mujer y tres hijos de 14, 12 y 6 años.

La filmación

El inicio de la pandemia del coronavirus en 2020 fue catastrófico para su profesión y “prácticamente me quedé sin nada, en la calle”, afirmó. Incluso en esa época estaba filmando un documental en México que tenía como posible destino Netflix pero “la pandemia cortó todo y tal vez algún día se termine”.

Cuando empezó a abrirse a fines del año pasado y regresaron, aunque mínimamente, eventos sociales y algunos viajes “pude vivir de eso”, comentó, por lo que ahora celebra que “después de tanto tiempo se vuelva a rodar una película”.

Miky Dubrowsky filmó para Netflix. Gentileza Miky Dubrowsky

Durante el rodaje de Granizo “hubo un clima muy bueno en el set y la filmación, mucho profesionalismo pero sin los contacto habituales por el cuidado por todo lo sucede (con el coronavirus)”.

“Francella como profesional es impresionante pero también es un tipazo”, continuó el relato Miky.

Desde el aire

La función del alvearense junto a Barrigó fue la de realizar las tomas desde el aire con un drone. Aunque está imposibilitado de dar detalles de la filmación, Miky contó escuentamente que “nos tocaba filmar las calles con el recorrido de los autos, taxis, remises o particulares, que unen escenas pero también hacer el seguimiento de alguno en particular lo que no es tan fácil porque tenés que ir a la misma velocidad con el drone. Es más en una oportunidad tuvimos que repetir una toma porque se complicó cuando el auto entró a un túnel. Hay veces que te tenés que subirte a un auto e ir detrás guiando el drone, estudiar y calcular por donde va a pasar. Parece fácil pero no lo es”, explicó.

Dentro de su papel en el rodaje de la película, uno de sus orgullos fue cuando Carnivale les solicitó algunas imágenes pero lejos de estar detrás de ellos, los dejó librados a Miky y Agustín a su visión como profesionales.

“Muchas veces él (Carnivale) estaba ahí dirigiéndonos pero fue muy satisfactorio cuando nos pidió algunas tomas y nos dejó solos. Fue algo realmente muy bueno”, admitió.

Miky Dubrowsky (derecha) en una filmación junto a Serebros producciones. Gentileza Miky Dubrowsky

Mientras la producción regresó a Buenos Aires “porque quedaban hacer algunas tomas allá”, Miky volvió de Córdoba el viernes a San Rafael y retomó su vida normal, como siempre, sin hacer alarde de su trabajo y sobre todo sin “invadir en la casa con esas cosas, es más mis hijos se enteraron después, por los medios, que estaba (filmando) con Francella”, concluyó.