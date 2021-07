El 12 de octubre Agustín Loser cumplirá 24 años y entre sus regalos preferidos para celebrar sería colgarse la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio.

El central de la Selección Argentina de vóley, se prepara para el debut en Japón el sábado 24 frente a Rusia.

Cuando estaba en la escuela secundaria, en General Alvear los torneos del instituto San Antonio (ISA) o la escuela de Agricultura (EA), entre otros tantos, lo tuvieron como protagonista, sin embargo la historia no se terminaría ahí.

Llegó el momento de tomar una decisión, su metro noventa y ocho de estatura lo puso en la disyuntiva de inclinarse por el básquet o tener en sus manos una pelota de vóley.

La elección es obvia y Loser no se equivocó. Primero pasó por el club Ciudad de Buenos Aires y luego saltó a Bolivar. En agosto del año pasado dio otro gran paso en su carrera, se fue al viejo continente para firmar contrato e incorporarse al Toucoing de Francia.

Durante esos años, Loser tuvo una participación brillante que lo llevó a vestir la camiseta albiceleste y ese derrotero con la Selección tiene 7 años, primero en categorías formativas y luego con la mayor.

Entre las tantas alegrías que sumó está el ser campeón de la Liga Argentina (2018/2019) con Bolívar, el subcampeonato Mundial Sub18, el título del Mundo junto a la Selección Sub23. Este título no fue uno más para el deporte argentino porque hasta ese momento el vóley nacional no había obtenido el campeonato en ninguna de sus categorías.

Es su primera participación en los Juegos Olímpico y el orgullo de vestir la camiseta celeste y blanca es tan importante como la primera vez.

“Ponerse la camiseta de la Selección es distinto a cualquier otra cosa. Siento el mismo orgullo que la primera vez que me puse la camiseta. Cada vez que entro a la cancha, canto el himno me pongo la camiseta de la Selección sigue siendo lo más lindo y no se compara con nada”, comentó Agustín a FM Viñas en Alvear.

El alvearense Agustín Loser en la Selección Argentina de Vóley que se quedó con el campeonato del mundo. Archivo.

“Es realmente el torneo más importante de todos. Pero la preparación es la misma, tratando de estar siempre al 100% en todos los entrenamientos. La motivación es buenísima y eso hace que los entrenamientos sean de muy buen nivel porque dejamos todo para tratar de poner a la Selección lo más arriba posible. Pero creo que eso lo tratamos de hacer en cada torneo, no sólo en los Juegos, aunque es obvio que hacerlo ahora tiene un gusto especial”, agregó el central del seleccionado de voley.

Con una historia plagada de satisfacciones y todavía una larga carrera por delante para el deportista alvearense, Marcelo Méndez reafirmó esa situación.

Según el seleccionador argentino, Agustín Loser “es un chico con mucho futuro, que ya está rindiendo bien en la Selección y puede seguir creciendo aún más; tiene un muy buen saque, un excelente bloqueo y buen ataque. Es uno de los jóvenes que puede ayudar mucho en el futuro de la Selección Argentina”.

“Loser aprende muy bien, pero lo que tiene es que no le gusta perder a nada. Tiene una agresividad y unas ganas de ganar siempre, que es importantísimo para su crecimiento, además del buen saque, ataque rápido y bloqueo”, agregó Méndez en diálogo con diario Los Andes.

La primera cita olímpica de Loser con la Selección Argentina será el sábado próximo a las 2.20 (hora local) frente al combinado ruso.