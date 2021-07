El mendocino Agustín Loser brilló en uno de los amistosos que la Selección Argentina de Voley disputó en Italia, previo al viaje que emprendió hacia Japón, donde ya está instalado en la ciudad de Kagoshima.

El jugador oriundo de General Alvear marcó 9 puntos en el encuentro que terminó en derrota albiceleste en cuatro sets. Luego de 10 días de entrenamientos en el Centro de entrenamiento Olímpico de Italia, el equipo nacional disputó dos partidos amistosos de preparación contra el combinado italiano.

El mendocino Agustín Loser, integrará la selección Argentina que disputará la Liga de Naciones en Rimini, Italia Los Andes

En el primero juego, Loser, el central alvearense, anotó 9 tantos en la caída con los siguientes parciales: 33-35; 25-19; 25-27 y 26-28. En el segundo, Loser tuvo descanso y fue derrota en sets corridos (18-25; 18-25 y 19-25) para la Selección Nacional.

Amistosos: Argentina enfrentó a Italia. Feva

Argentina ya está en Kagoshima

El equipo nacional arribo a la ciudad de Kagoshima, ciudad ubicada a más de 1.000 km al sudeste de Tokio, donde comenzarán la parte final de la preparación para disputar los Juegos Olímpicos.

El debut argentino será el 24 de julio, así será el fixture: Argentina vs. Rusia 24/7 2.20; Argentina vs. Brasil 26/7 9.45; Argentina vs. Francia 28/7 02.20; Argentina vs. Túnez 30/7 4:25; Argentina vs. China 1/8 a las 9.45 de la mañana.