Nuevamente tendremos un puntano representando la bandera albiceleste en el deporte del exterior. En esta oportunidad se trata de Joel Morales, un joven de 20 años nacido en San Luis, que obtuvo su debut en el ciclismo en el país español.

// Mira también: Augusto Schott hizo su debut en la Copa Sudamericana en Colombia

Fue el domingo pasado donde Joel fue probado en su primer competencia de España, junto al equipo La Tova, quien lo sumó a su grupo de ciclistas. Para conocer un poco más de cerca su experiencia en el deporte y su oportunidad en el Viejo Continente, desde Vía San Luis dialogamos con el joven sanluiseño.

Ciclismo como estilo de vida

Si bien Joel siempre practicó deportes, él admite que le costó un poco elegir al ciclismo como su máximo talento. Él se subió a una bicicleta hace 10 años atrás con el ciclismo de pista y hoy practica el ciclismo de ruta.

“Al principio el ciclismo fue un deporte más pero luego al pasar los años me di cuenta que era lo que realmente me gustaba y sería lo que marcaría mi estilo de vida”, expresó el joven.

Pero una vez que Joel se dio cuenta que el ciclismo era lo que quería perseguir, comenzó a enfocar sus esfuerzos en lograr sus sueños, “adoptando toda su vida alrededor del ciclismo”.

// Mira también: La gran ovación a Facu Campazzo después de su primer doble-doble: “Estoy viviendo un sueño”

“Siempre supe que el primer paso para crecer y llegar a profesionales (que es mi sueño), es venir a Europa, así que decidí por perseguir ese objetivo. Desde ese punto ideé un pan que seguiría para estar listo tanto económica, psicológica, física y nutricionalmente para cuando llegara esa oportunidad de poder viajar cuando estuviera listo”, explicó Joel.

El joven puntano vivió su debut en el suelo español. Gentileza Joel Morales

Fue con el equipo La Tova que Joel obtuvo su oportunidad de probarse en el Europa. No importaron los obstáculos traídos por la pandemia, el sueño estaba un paso más cerca.

Pedaleando por las calles de España

El domingo pasado Joel vivió su debut en su primer competencia junto al equipo español La Tova. Fue en las categorías de sub 23 y Elite del Clásica Valladolid, que es válido para la Copa España. Joel nos compartió su experiencia de competir junto a los mejores exponentes del ciclismo español con mucha emoción.

“Fue una muy muy linda experiencia, la verdad que es algo inimaginable. Me sorprendió todo, desde la logística de los equipos, la cantidad de corredores y hasta las rutas por las que corrimos, especialmente cuando pasamos por la entrada del Castillo del Portillo”, contó el ciclista.

Pero, lamentablemente durante la carrera vivió un momento desafortunado. A tan solo dos kilómetros de haber empezado, la cadena de su bicicleta se rompió. “El día domingo a la mañana me levanté muy entusiasmado y con todas las ganas de largar y dar lo mejor, así que eso me ayudó a que los desperfectos mecánicos que tuve al principio de la carrera no me afectarán mentalmente”, expresó Joel.

El puntano vivió su primera carrera del Viejo Continente. Gentileza Joel Morales

Por suerte, el pedalista sanluiseño logró terminar con su carrera, ya que su equipo lo socorrió con una nueva bicicleta del coche neutro. El trabajo en equipo es una de las claves de La Tova para competir.

“Durante toda la competencia intenté ayudar en todo lo posible a mi equipo y faltando 8 km en el último puerto, mis piernas ya me estaban pasando factura de lo ocurrido al principio así que quede en el segundo grupo y con el llegue hasta el final”, detalló el ciclista.

Cumpliendo sueños

SI bien sufrió algunos imperfectos mecánicos con su bicicleta que le impidió ganar, Joel no tiene más que buenas palabras para describir su vivencia. “Estoy bastante satisfecho, fue mi debut en España y especialmente en la copa España donde están los mejores equipos y corredores”, dijo el puntano.

El joven promete seguir dando lo mejor de él e ir superando sus expectativas en el deporte. Aún frente los obstáculos que la pandemia impone, como vuelos cancelados o medidas restrictivas, Joel decidió seguir sus objetivos.

Para concluir, Joel dejó un mensaje inspirador de aliento. “Nunca se tiene que bajar los brazos, no tan solo en esto sino en varios aspectos de la vida. Siempre hay que tener la cabeza para arriba, disfrutar el proceso y no dejar que cosas externas nos afecten. Lo importante es ser feliz y perseguir los sueños que uno tiene”.