El joven puntano que estaba detenido por haber matado de forma accidental a su amigo tras confundirlo con un jabalí, quedó en libertad. Emiliano Busso de 23 años, fue liberado en la mañana de este jueves 18 de mayo.

Un terrible error dejó sin vida a Camilo Tallone, durante una cacería de jabalíes en el campo El Moro de Buena Esperanza, en la provincia de San Luis. El joven murió tras recibir un balazo accidentalmente por uno de sus amigos, quien creyó que era un animal y disparó.

Camilo Tallione, el joven asesinado por error por su amigo en San Luis Foto: A24

Durante la declaración que Emiliano Busso hizo ante la Justicia, el pasado 10 de mayo, aseguró que el disparo lo efectuó por equivocación, ya que su amigo no le dio la señal para identificarlo, encendiendo su linterna, forma en la cual se avisaba al resto de sus compañeros que él estaba allí.

Cuáles fueron los motivos para dejar en libertad al puntano que mató por error a su amigo

Luego de cumplirse los 8 días de prórroga de la detención, el juez de Garantías tomó la decisión de mantener la acusación provisoria por Homicidio culposo, la cual fue planteada por el fiscal instructor Francisco Assat, según informó El Diario de la República.

El puntano que mató a su amigo tras confundirlo con un jabalí quedó en libertad: los motivos de la decisión Foto: El Diario de la R

Emiliano Busso quedó en libertad ya que el fiscal no solicitó ninguna medida de coerción, porque expresó que el joven no va a obstaculizar la investigación. Además dijo que no creen correr peligro de que se fugue, según informó su abogado defensor, Germán Anabitarte.