Una pareja sanjuanina le armó un CV a su perro para darlo en adopción y se volvió viral

Muchas veces por distintas situaciones de la vida algunas familias se ven obligadas a enfrentar una dolorosa situación: dar a su mascota en adopción. Esto le pasó a una pareja de San Juan que ante el triste momento decidió armarle a su perro, Valentín, un CV para encontrarle un nuevo hogar.

Agustina Riveros y su novio, Federico Gatti viven en San Juan y comparten su vida y su día a día con Valentín, un tierno y simpático perrito al que adoptaron en febrero de este año. Pero, por una situación de mudanza ambos no pueden quedarse con Valentín por lo que le están buscando un nuevo hogar, le contaron en una entrevista a Los Andes.

En las redes sociales se hizo viral la particular forma en que esta pareja ofrece en adopción a su amigo: prepararon un CV con foto y las principales características de su perro. Así como cuando alguien tiene que describir sus conocimientos y mejores habilidades para conseguir un trabajo, el perrito describe sus talentos más tiernos.

Amor puro: armaron el CV de un perrito para darlo en adopción y la descripción es imperdible. Foto: Agustina Riveros.

Cómo es el currículum del perro sanjuanino que busca un nuevo hogar

Ordenado, corto y conciso, con una hermosa foto en su portada y bajo la leyenda “Valentín. El amigo ideal, así es el CV de esta mascota que busca una nueva casa. Sus dueños apuntaron las mejores características de su perro y todos los conocimientos con los que cuenta.

" Tengo 2 años, me gusta el aire libre y salir a pasear por el barrio sin correa. Soy juguetón, algo tímido, pero muy compañero. Me gusta que me hagan cariño. Estoy en busca activa de una familia que me dé mucho amor para siempre”, relata la descripción personal del perrito debajo de la tierna foto.

En el cuerpo de página, se detallan los estudios del perrito. “Universidad Casa de Fede y Agus. Graduado en amor incondicional y mimos”, detalla su carta de presentación.

“Escuela secundaria La Calle. Nací en la calle con mi hermanito. Me adapto en espacios libres y como lo que sea”, se aclara a continuación, con la esperanza de demostrar que es un amigo fiel que al principio de su vida no la tuvo nada fácil.

El relato continúa con sus experiencias y ahí se destaca que fue rescatado de la calle por lo que es medio tímido y miedoso al principio, pero que luego se vuelve el amigo más incondicional.

“Si me das un juguete para morder, ya no rompo cosas. Cuando me hacen cariño, ya no me hago pis. Me adapto a los niños y otras mascotas. No necesito de muchos cuidados, solo que me den alimento y puede ser uno económico” continúa el original currículum que se viralizó en Twitter.

Al final de esta tierna publicación compartieron los intereses y requisitos para adoptar a Valentín, el perro sanjuanino que busca un nuevo hogar. “Busco amor y protección. Un hogar con comida, una compañera/o que pueda jugar y ser feliz”.

Allí también se aclara que el perro vive en el Barrio del Bono, de San Juan, y se incluye el teléfono de contacto (2644190091) para que su nueva familia se contacte.