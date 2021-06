Este martes, Sergio Uñac hizo referencia al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que rige actualmente en el país sobre el confinamiento debido a la segunda ola de coronavirus. Según el Gobernador, San Juan está atento a lo que suceda con las medidas a nivel nacional y que a la par ser está haciendo un gran esfuerzo para inmunizar a la mayor cantidad de personas.

Según explicó Uñac en AM1020 este martes, “desde las 18 a 19.30 ayer tuvimos una videoconferencia y se habló en general de la situación del país, de las vacunas que llegaron y de las que se pronostican llegar, el plan de vacunación, pero no se habló de las próximas medidas. El confinamiento fue importante en el país y en San Juan. Quizás deben ser medidas extremas y ahora dejar que las medidas económicas puedan desplegarse. Luego ver las medidas particulares”.

Además, aclaró que “por ahora será continuar en actividad al menos hasta el viernes. De ahí veremos las próximas medidas. El confinamiento sirve pero no se puede seguir siempre”. También destacó la aplicación de las 235 mil dosis en San Juan y agregó que “hay stock para continuar la próxima semana”. Cabe destacar que los horarios de atención se extendieron a los sábados y domingos.

En otro orden de cosas, habló sobre el proceso de negociación para la adquisición de nuevas dosis de vacunas, aunque aún no hay nada confirmado. Sobre esto, señaló que son tres las condiciones que tienen que confluir: la voluntad política, la partida presupuestaria y la disponibilidad de vacunas a nivel internacional. “Si se disocian, no se produce el resultado esperado. A los 2 primeros requisitos hay que sumarle la disponibilidad de vacunas en el mundo, seguimos trabajando. La voluntad política y la partida presupuestaria están, si logramos conjugarlo con la disponibilidad de vacunas estaría muy bueno”, indicó, y luego concluyó: “La intención está, me parece que el camino está siendo transitado”.