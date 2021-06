Decir que el sanjuanino Darío Barassi se ha convertido en uno de los mejores conductores televisivos de la actualidad en el país es prácticamente algo que todos sabemos en Argentina; de punta a punta, de norte a sur y de este a oeste.

Su simpatía, su carisma, su histrionismo, sus “RAAAAAARO” ante algunas respuestas y las permanentes alusiones a su infancia (con comentarios sobre su padre fallecido e imitaciones de la forma de hablar en San Juan incluidos) son una constante en cada siesta de Canal 13; donde conduce el programa de entretenimientos 100 Argentinos Dicen. ¡Si hasta el canal le hizo un espacio los domingos por la noche, en el prime time, para hacer un especial famosos de 100 Argentinos Dicen!

Darío Barassi conduce el programa 100 Argentinos Dicen (Gentileza Clarín) La Voz

Y entre tantos momentos memorables que Barassi ha dejado frente a una cámara, el más reciente tuvo lugar este viernes; cuando recordó a su primera novia en San Juan, cuando aún estaba en la primaria.

Desopilante

La imperdible secuencia comenzó en la antesala a una de las tantas preguntas en las que un participante de cada equipo debe ubicarse ante el pulsador para responder una pregunta de Darío. Y cada cual debe hacerlo lo más rápido posible, para anticiparse a su contrincante. Claro que, tal como lo indican el nombre y el espíritu del programa, el objetivo no es dar con la respuesta correcta; sino con la más popular y la que más personas hayan elegido.

Antes de entrar en la pregunta propiamente dicha, en el estudio comenzó a sonar la nostálgica canción Mi Caramelo, de la Bersuit Vergarabat ya que la temática era “el primer amor”. Pero antes siquiera de mencionarla, Darío sintetizó haciendo gala de sus momentos autorreferenciales: “Este tema me angustia”.

De inmediato salió, también de su parte, el interrogante. “¿Por qué le dice que es un caramelo? ¿¡Por qué era redonda!?. Yo hacía ese chiste; tenía una novia que era medio gordita en la primaria; y le decía que era un caramelo porque estaba redonda”, siguió Barassi, verborrágico y fiel a su estilo.

Darío barassi es uno de los mejores conductores de TV argentinos en la actualidad. Instagram

“¡Era un ida y vuelta, chicos! Los dos éramos ‘gordis’. Aunque yo era mucho más flaco, la vida se encargó de volverme un caramelo entero. ¡Ay, soy un Media Hora!”, continuó con su monólogo, casi tentado.

Y tras reforzar la consigna de la pregunta (“el primer amor nunca se olvida”), le preguntó a las dos participantes por el nombre de su primer amor. “Adrián”, contestó una de ellas; “Matías”, agregó la otra.

“¡Yo no lo voy a decir para que mi mujer no me saque cagando de casa (risas)!. Pero bueno, en la primaria tuve un amor”, confesó el conductor. Y tras ser apurado por las participantes que habían revelado los nombres de sus primeros amores, Barassi lo pensó. Aunque no cambió de parecer “Bueno, ¿lo digo o no lo digo? ¡No, no lo digo!”, concluyó para proseguir con el juego.