Desde el martes participa de la búsqueda de Guadalupe Belén Lucero en San Luis, su única esperanza es hallarla con vida. Juan Maldonado de 47 años, es un sanjuanino instructor canino y especialista en búsqueda de personas con perros, que junto a Fiona y Loba viajaron para ayudar a encontrar a la niña desaparecida desde hace 11 días en la provincia cuyana.

Admite que no sabía con qué se iba a encontrar, pero que sin dudarlo decidió partir, a pesar de que a cambio no hay ni un peso para su bolsillo. Dice que el corazón le pedía eso. Que pensaba en los padres de la criatura y que se le estrujaba el alma.

“Estoy acá para ayudar a encontrar a la nena con vida, es lo que queremos todos. Tengo la esperanza de que está viva, hay que ser positivo”, dijo en una charla telefónica con este diario, mientras tomaba un descanso después de 8 intensas horas en las que no paró ni un segundo. Tampoco sus perras, Fiona y Loba, expertas en búsquedas en grandes áreas y en rastros específicos.

A eso de las 10 y junto a otros voluntarios que llegaron desde varios puntos del país, arrancaron a rastrillar desde el punto cero, es decir, la casa de la tía en el Barrio 544 viviendas de la capital puntana, donde la nena desapareció en la tarde del lunes 14 de este mes mientras jugaba con sus primos. Por la tarde y también ayudados con prendas de la niña, los pesquisas ampliaron la búsqueda en las afueras del barrio y para hoy está previsto que extiendan un poco más el radio.

Maldonado explica que fue contactado por un allegado de Eric Lucero, padre de Guadalupe. Actualmente trabaja en la Municipalidad de Rawson pero tiene 30 años de experiencia tratando con animales.

Está al frente de la Escuela Canina “K-9” en San Juan y participó, por ejemplo, en el rescate de Benjamín en Albardón y recientemente fue solicitado en Mendoza para la búsqueda de Abigail Carniel.

El instructor, cuando se refiere a sus animales lo hace con orgullo, y cuenta que a San Luis lo acompañaron Fiona y Loba.

Fiona es una labradora de 5 años y que la recibió a los 25 días de nacida, hoy ostenta en ser la primera perra bombera der San Juan y formó parte del Cuartel de Bomberos Municipales de Ullum. El animal recibió capacitaciones hasta en Buenos Aires y se destaca por su habilidad de encontrar a una persona en menos de 5 minutos, según su instructor.

Loba, un año menor, es una ovejero alemán un poco más novata pero despunta con su entrenado olfato y su agilidad. Ella además está preparada para actuar como seguridad.

“No cobramos, esto no es negocio, esto es vocación. Le puede pasar a cualquiera, hasta a alguno de mi familia, y yo tengo que estar listo para buscar a quien sea. Le pido a Dios y a la Virgen que nos ilumine y que la niña aparezca con vida”, manifestó anoche, minutos antes de irse a acostar sobre el frío piso de una casa que le prestaron a él y a otros 8 voluntarios: “No nos quejamos, vinimos acá por Guadalupe y nada más importa”. Puro amor, pasión y vocación de servicio. Fuente Diario de Cuyo