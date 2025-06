Una joven desaparecida en Córdoba se contactó con su madre: cómo fue la llamada

Durante el fin de semana, se conoció la intensa búsqueda de una adolescente en Córdoba. Se trata de Nahir Pino, de 16 años, que permanece desaparecida desde el miércoles 25 de junio en Villa Carlos Paz. Su madre, Vanesa Busto, relató que su hija se comunicó por teléfono, pero sin dar precisiones sobre su paradero.

Según contó, la menor se retiró de su casa a escondidas para encontrarse con un compañero, Brandon, en una plaza, a pesar de que Vanesa le había prohibido salir porque tenía que estudiar. Luego, estuvo en un local de comidas rápidas y el jueves, abordó un colectivo de la empresa Sarmiento, donde fue vista y saludada pro un familiar. Brandon declaró haberla llevado hasta la terminal de ómnibus, sin volver a tener comunicación con ella.

Córdoba: una joven desaparecida se comunicó con su madre

Tras dos jornadas de incertidumbre, la madre recibió un pequeño contacto con su hija, lo cual la desorientó aún más. Nahir le envió un mensaje de texto el domingo a las 14, que decía: “Hola, ma. Estoy bien. No estoy pasando ni hambre ni frío”.

Inmediatamente, Vanesa la llamó por teléfono porque sospechaba que no era su hija quien la contactaba. No obstante, sí era la propia adolescente. Ella le solicitó 10.000 pesos, pero la mujer le comunicó que no poseía ese monto de dinero y le pidió su ubicación para ir a buscarla. La joven le dijo: “Esperá, má”, y tras ello, la mujer escuchó una voz masculina, sin poder identificar si era “grande o chico”.

La joven desaparecida se comunicó con su madre.

Actualmente, la causa se encuentra bajo secreto de sumario, siendo investigada por la Fiscalía de Instrucción N°3 de Villa Carlos Paz. Para colaborar con la búsqueda, se difundieron los datos físicos de Nahir: posee una contextura delgada, mide aproximadamente 1.45 metros de estatura, tiene cabello colorado hasta los hombros, tez clara y ojos marrones. En su antebrazo, posee un tatuaje con el nombre “Jorge”, además de un diseño tribal ubicado sobre su ombligo y un piercing en la nariz.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón vaquero azul oscuro, un pulóver rosa claro con negro, una chaqueta marrón oscura y calzado deportivo blanco. Cualquier persona que disponga de información relevante sobre su paradero puede comunicarse al número 03541-428181, extensión 55801/2/4, o dirigirse a cualquier sede policial o agencia judicial próxima.