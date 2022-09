Muerte de Nicolás Naranjo: cerraron la investigación y hay bronca en la familia del ciclista

A más de un año de la tragedia, la Justicia de Mendoza archivó la causa que investigaba la muerte de Nicolás Naranjo. El pedalero sanjuanino falleció después de caer de su bicicleta cuando disputaba una prueba de pista en el velódromo Ernesto Contreras. Su familia y varios testigos apuntaron a Juan Ignacio Curuchet como el responsable del accidente. Sin embargo, para el fiscal no alcanzaron las declaraciones presentadas por la querella y decidió cerrar la investigación.

La noticia fue confirmada por la madre del ciclista fallecido, Perla Sánchez. La mujer expresó su enojo y dolor por la decisión judicial y apuntó contra los testigos que presentó la defensa de Curuchet, quienes apuntaron que Naranjo “se cayó solo”.

“Estuve dos días llorando pero hoy en la mañana me levanté y dije no, esto no me va a conducir a nada y su muerte va a quedar impune. ¿Cómo podemos estar? las 214 cámaras del velódromo no filmaron nada, en las carreras hay periodistas y gente grabando, es raro que no haya nada y archiven la causa. Yo estuve sola y mi nuera tuvo que ir a presentar las cosas allá”, expresó Perla en diálogo con Diario La Provincia.

Naranjo murió mientras disputaba la 9na fecha del Campeonato provincial de Critérium y Pista 2021. El reconocido pedalero cayó en plena carrera y murió a las pocas horas en el Hospital Central de Mendoza.

“A mí me dijeron que me iban a dar ayuda psicológica y todavía la estoy esperando (…) Es una vergüenza que al cumplirse un año no se hizo ni un minuto de silencio en memoria de mi hijo. Por lo penal estoy asesorándome y sí quiero seguir si algo se puede hacer, no puede ser que la muerte de mi hijo quede así”, agregó Perla.