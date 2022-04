Juan Ignacio Curuchet, hijo del ciclista campeón olímpico en Beijing 2008, quedó involucrado en la causa que investiga la muerte de Nicolás Naranjo. La familia del pedalero sanjuanino lo acusada de provocar la caída que provocó la muerte de Naranjo en septiembre del año pasado, durante el campeonato de Criterium y Pista que se desarrolló en el velódromo Ernesto Contreras de Mendoza. La Justicia de la vecina provincia informó este miércoles que aceptó a la esposa de la víctima ser querellante en la causa e iniciarán una investigación.

Gisela Tello, viuda del ciclista sanjuanino, informó en sus redes sociales que junto a sus abogados Fernando Bonomo y Elio Martínez de Mendoza recibieron la notificación oficial de que “oficialmente nos aceptan la condición de querellantes en la causa Expte N : P : 92338/ 21″. La mujer agregó que esto implica que de ahora en más “se abre la investigación contra Juan Ignacio Curuchet”.

El joven apuntado no es más ni menos que el hijo del campéon olímpico Juan Esteban Curuchet. Según la familia de Naranjo, el joven marplatense provocó la caída cuando se desarrollaba la “prueba de eliminación”. Aseguraron que cuentan con testigos y pidieron que el acusado sea imputado por el delito de homicidio culposo por conducta temeraria e imprudente y negligencia. Todos delitos que no implicarían una condena de cárcel.

“La justicia de Mendoza no conoce de amiguismo. No tranza con los corruptos. Y por sobre todo no le teme al Poder!!! Se abre una nueva etapa, comienza un camino largo. Pero hoy más que nunca la Justicia nos hace un guiño. Nos da Esperanza, de encontrar la verdad. En tiempos de angustia y dolor. La justicia nos brinda algo de alivio. Será Justicia”, expresó Tello en sus redes concluyó la joven.